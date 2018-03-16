Москва, 16 марта, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Решения по вопросу ответных действий в отношении Великобритании уже определены, сообщила 16 марта журналистам агентства RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

По словам Марии Захаровой, британская сторона будет оповещена об этих ответных мерах в ближайшее время.

«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — сказала официальный представитель МИД России.

Напомним, ответные меры России вызваны действиями правительства Британии в связи с отравлением на территории Соединенного Королевства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Несмотря на то, что до сих пор не представлено никаких конкретных результатов расследования этого случая, власти Британии не только обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипаля, но и делают это в провокационной и дипломатически недопустимой манере.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон намерен выслать за пределы страны 23 российских дипломата.