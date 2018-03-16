МИД России: Ответные меры в отношении Лондона уже определены
Москва, 16 марта, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Решения по вопросу ответных действий в отношении Великобритании уже определены, сообщила 16 марта журналистам агентства RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Марии Захаровой, британская сторона будет оповещена об этих ответных мерах в ближайшее время.
«Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны», — сказала официальный представитель МИД России.
Напомним, ответные меры России вызваны действиями правительства Британии в связи с отравлением на территории Соединенного Королевства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Несмотря на то, что до сих пор не представлено никаких конкретных результатов расследования этого случая, власти Британии не только обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипаля, но и делают это в провокационной и дипломатически недопустимой манере.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон намерен выслать за пределы страны 23 российских дипломата.