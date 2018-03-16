Вашингтон, 16 марта, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предложила радикальным образом пересмотреть условия предоставления помощи иностранным государствам в качестве наказания для десятков бедных стран, которые голосуют против политики США в ООН, гласит конфиденциальный внутренний меморандум, составленный ее подчиненными, пишет Колум Линч в статье для The Foreign Policy.

Флаг США

В рамках данной инициативы предусмотрено сокращение помощи палестинским беженцам на десятки миллионов долларов из-за того, что Палестина поддержала резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля. Теперь Хейли хочет использовать данный подход в отношении других нуждающихся в американской помощи стран.

«Миссия США при ООН считает, что необходимо произвести переоценку всей внешней помощи, чтобы доллары налогоплательщиков тратились на продвижение американских интересов, а не на финансирование зарубежных программ, которые вообще могут не окупиться», — говорится в 53-страничном меморандуме, с которым ознакомилось издание The Foreign Policy.

Меморандум под названием «Реализация политики «Америка прежде всего» в отношении зарубежной помощи» («America First Foreign Assistance Policy») содержит повторяющиеся утверждения президента США Дональда Трампа о том, что иностранные государства пользуются щедростью США, одновременно выступая против политики Вашингтона. Данный документ свидетельствует о резком сдвиге, который претерпела позиция Хейли в отношении иностранной помощи. Ранее она обещала сохранить поставки помощи палестинским беженцам и сирийским гражданам и выступала против сокращения объемов помощи.

Данный документ является частью более широкого межведомственного обзора иностранной помощи США, который был инициирован Трампом. Ранее глава Белого дома обратился к конгрессу с призывом принять законодательство, в рамках которого каждый доллар должен всегда служить интересам США, а финансовую помощь должны получать только друзья Вашингтона.

Здание ООН

В меморандуме также указано, что поддержка позиции США в ООН не является единственным обязательным условием. Во многих случаях США также могут пересмотреть предоставление помощи «в интересах обеспечения безопасности США или их экономических потребностей». Скорее всего, согласно меморандуму, США пожалеют некоторых крупнейших получателей американской помощи и не станут их наказывать.

В документе говорится о необходимости рассмотрения условий оказания помощи для 40 стран, которые в 2016 году в виде помощи получили в общей сложности $100 млн. Данные страны в 54% случаев голосовали против США. Например отмечается, что Южный Судан, который является одним из 10 крупнейших получателей американской помощи, «поддерживал позицию США в ООН в 45,9% случаев».

Документ указывает на необходимость пересмотра программ, в рамках которых предусмотрены инфраструктурные, образовательные и энергетические проекты, и это несмотря на то, что эти программы предназначены для продвижения внешнеполитических интересов США. Инвестиции в развитие и образование помогают сдерживать радикализм, в то время как помощь в области энергетики способствует экономическому росту и стабильности, что снижает вероятность конфликта.

Составители меморандума говорят о трех проектах, финансируемых США, которые должны быть пересмотрены, потому что страны — получатели финансовой помощи часто отказываются поддерживать позицию США. Сюда можно отнести программу профессионального обучения в Зимбабве ($3,1 млн), программу школьного строительства в Гане ($4,9 млн) и программу по борьбе с изменением климата во Вьетнаме ($6,6 млн). Гана поддерживала позицию США в ООН в 54% случаев, Вьетнам — в 38% случаев, а Зимбабве — в 19%.

Kremlin.ru Заседание Совета Безопасности ООН

В офисе Хейли предположили, что поддержка конгрессом такой политики укрепит его влияние. С другой стороны, отмечается, что дипломаты США могут получить более высокие результаты голосования, если пригрозят отказом в предоставлении помощи.

«Если наши предупреждения потерпят неудачу, то, как сказал президент, «мы сэкономим много денег», — говорится в меморандуме.

Некоторые консерваторы уже давно возмущаются из-за того, что страны, которые получают помощь США, регулярно голосуют против позиции Вашингтона в ООН.

«Я считаю, что люди и страны, которые голосуют против США в ООН, должны поплатиться за это», — заявил бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон (по слухам, следующий советник по национальной безопасности).

Противники сокращения гуманитарной помощи, такие как президент некоммерческой организации International Refugees Эрик Шварц, указывают, что данный шаг является морально и геостратегически неприемлемым, поскольку может подорвать эффективность мягкой силы США во всем мире.