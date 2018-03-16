Саранск, 16 марта, 2018, 21:03 — ИА Регнум. В Саранске состоялась торжественная церемония открытия крытого футбольно-легкоатлетического манежа. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Виталий Мутко и Владимир Волков с юными спортсменами

Кроме футбольного поля, здесь обустроены восемь 400-метровых беговых дорожек, секторы для прыжков и трибуны на 1,5 тыс. зрительских мест. Рядом находятся современная база-интернат, гостиница с блоком питания, а также медико-восстановительный центр.

«Сегодня в Мордовии, которая очень много делает для развития спорта, появился еще один замечательный спортивный объект. Он построен благодаря сложению усилий федерального и республиканского правительства и частного бизнеса в лице компании «Газпром». Это отличный пример государственно-частного партнерства, который должен вдохновлять и показывать путь, по которому мы должны идти, создавая такие масштабные спортивные сооружения», — заявил Мутко.

В свою очередь глава республики отметил, что Мордовия — один из самых спортивных регионов, здесь физкультурой занимаются 37,5% населения.

«На площадках этого комплекса будут заниматься тысячи молодых спортсменов, которые затем прославят республику и Россию на мировых стартах», — уверен Волков. По его словам, на базе нового манежа совместно с Министерством спорта будут внедряться сразу несколько программ по подготовке атлетов. В период проведения чемпионата мира по футболу-2018 здесь будет базироваться сборная Панамы.

Напомним, в Саранске в рамках чемпионата мира по футболу-2018 состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня — между сборными Дании и Перу, 19 июня — между сборными Колумбии и Японии, 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.