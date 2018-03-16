Брюссель, 16 марта, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Евросоюз опубликовал список продукции США, на которые могут быть введены ввозные пошлины, 16 марта передает агентство Associated Press.

Флаг ЕС

В список ЕС вошли различные продукты питания, посуда, одежда, обувь, стиральные машины, текстиль, виски, мотоциклы, лодки и батареи.

Объем торговли Соединенных Штатов с ЕС данной продукцией составляет 2,8 млрд евро ($3,4 млрд) ежегодно.

В заявлении ЕС уточняется, что список может быть расширен и доведен до объема товаров на 6,4 млрд евро.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта президент США Дональд Трамп ввел ввозные пошлины 25% на сталь и 10% на алюминий. Страны ЕС выступили с критикой данного решения.

Читайте также: Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий