Вашингтон, 16 марта, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Недавно премьер-министр КНР Ли Кэцян выступил перед Всекитайским собранием народных представителей с откровенной речью, в которой он подчеркнул, что Китай намерен сделать ставку на развитие своего индустриального потенциала. Цель, по словам премьер-министра, заключается в том, чтобы «ускорить работу по превращению Китая в лидера в области производства». Конечно, Кэцян хотел, чтобы аудитория и весь мир услышали о том, что Китай готов бросить вызов западной экономической мощи. Однако Кэцян упустил одну очень важную вещь: проект развития не предусматривает утверждения китайского господства, а вместо этого обеспечит зависимость Китай от Запада, включая постоянное технологическое отставание, пишет Милтон Эзрати в статье для американского издание The National Interest.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Китая

Концентрирование усилий на обеспечении производственного господства вместо сбалансированной экономики может привести к тому, что в обозримом будущем Китай будет производить гораздо больше товаров, чем сам может потребить. Каким бы огромным не был промышленный профицит, он принесет выгоду только в том случае, если государственные китайские компании смогут его продать. Если не будет покупателей, стальные балки и арматурные прутья будут валяться без дела на фабричных дворах. То же самое произойдет и с «реактивными двигателями» и «зелеными» автомобилями, о которых говорил Кэцян.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Получается, что вся китайская промышленная инфраструктура будет зависеть от процветания других государств. В Китае редко обращают внимание на данный факт, несмотря на то, что на него указывают экономические отчеты. Например, в статистическом бюро КНР заявили, что ускоряющийся экономический рост США и ЕС является основным фактором для роста экономики Китая. Если покупатели не смогут приобретать китайские товары, то китайская экономика начнет чахнуть.

Конечно, те, кто опасается роста китайского производства, несомненно, укажут на параллельную уязвимость Запада. Так как США и ЕС уступили КНР большие производственные мощности, то в случае сокращения поставок из Китая западные страны столкнутся с дефицитом. В данном случае Запад претерпел бы экономический спад, но затем перестроился бы, что, конечно, пошло бы вразрез с целями КНР.

Тем временем любой экономический ущерб, с которым могут столкнуться США и другие страны, дорого обойдется китайской экономике. Его экспортно-ориентированное производство будет парализовано, а следовательно, и экономика, зависящая от экспорта. В этом случае Китай, скорее всего, столкнется с социальными беспорядками, подобными тем, с которыми Китай столкнулся во время великой рецессии в 2008 и 2009 годах. Поэтому ограничение поставок — это, скорее всего, не экономическое оружие, а способ самоубийства. Коммунистическая партия Китая вряд ли пойдет по этому пути.

Ставка на грандиозное развитие промышленности может в конечном итоге привести к перепроизводству. В начале этого столетия экспорт дешевых игрушек, одежды и обуви позволил Китаю достигнуть двухзначного роста экономики. Китайское руководство предположило, что так будет длиться вечно. Оно мобилизовало огромные ресурсы для поддержки этой тенденции, создавая огромные инфраструктурные проекты по строительству заводов и жилья для миллионов новых рабочих. Конечно, сегодня характер китайской экономики изменился. Например, Вьетнаму удалось перехватить производство обуви и одежды за счет более низкой средней заработной платы, чем в КНР. Получилось так, что в КНР построили всю необходимую инфраструктуру, чтобы поддержать экономическую деятельность, которая не получила развития.

С другой стороны, централизованное планирование способствует сохранению технологического отставания. Конечно, Китай настаивал на том, чтобы западные и японские партнеры передали Пекину самые передовые технологии. Наверное, Китай даже прибегал к промышленному шпионажу, чтобы получить доступ к последним технологическим достижениям. Китай в настоящий момент занимается разработками в области робототехники и искусственного интеллекта, однако кража интеллектуальной собственности и промышленный шпионаж ставят Китай в зависимость от других стран. Получается, что Китай всегда будет внедрять те технологии, которые на Западе могут уже устареть.

JOHN LLOYD На автозаводе в Китае

Китай обладает огромной экономикой, которая заслуживает внимания. Ни инвесторы, ни деловые люди, ни политики, ни дипломаты не могут игнорировать экономическую ситуацию в КНР. Китай несет для США и всего остального мира ряд проблем экономического, политического, дипломатического и военного характера. Деятельность Китая влияет не только на страны Азии, но и Запада. Для решения перечисленных проблем не стоит игнорировать экономические реалии КНР, их слабые и сильные стороны.