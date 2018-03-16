Баку, 16 марта, 2018, 18:08 — ИА Регнум. После предстоящих выборов в Армении и Азербайджане переговоры по урегулированию карабахского конфликта будут вестись более интенсивно, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

ИА REGNUM Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян

«Когда сопредседатели в последний раз приехали в регион, мы пришли к согласию, что после выборов мы продолжим переговоры в интенсивной форме», — сказал Мамедъяров, добавив, что на последних встречах министров и президентов со стороны сопредседателей были выдвинуты креативные идеи для сдвижения вопроса с мертвой точки.

«После формирования нового правительства в обеих странах мы продолжим переговоры в интенсивной форме», — сказал он.

Мамедъяров прокомментировал возможность проведения встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении после выборов.

«Прозвучало мнение о проведении встречи министров после выборов. Я верю, что встреча будет проведена, но когда, говорить еще рано. Для начала необходимо сформировать правительство», — отметил азербайджанский министр.

7 февраля после визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что была достигнута договоренность о продолжении интенсивных переговоров после президентских выборов в Армении и Азербайджане.

2 марта Национальное собрание Армении избрало Армена Саргсяна четвертым президентом Армении, а после завершения второго срока президентства Сержа Саргсяна, после 9 апреля, парламент изберет также нового премьер-министра, который по новой Конституции, предусматривающей переход Армении к парламентской форме правления, фактически, вместо президента, станет главой исполнительной власти.

В Азербайджане на 11 апреля назначены досрочные президентские выборы.