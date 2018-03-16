Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Самый большой объем контейнеров в России по итогам января — февраля 2018 года переработали порты Балтийского бассейна на Северо-Западе — 372,17 тысяч TEU, что на 9,9% выше аналогичного показателя прошлого года. Такие данные сегодня, 16 марта, представило «РЖД-Партнер».

Контейнер

Среди стивидоров в регионе наиболее высокую динамику роста контейнерооборота показали ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» — рост на 74,1%, АО «Первый контейнерный терминал» на 31,7%, ООО «Балтийская стивидорная компания» — на 32,6%, ООО «Феникс» — на 27,8%, ООО «Морской рыбный порт» — на 15,4%.

Положительная динамика по объемам контейнерооборта, которая наблюдается в российских портах на Балтике, связана с укреплением рубля и восстановлением общей экономической обстановки. Однако это пока что не означает перевод грузов из прибалтийских портов в Россию.

На сегодняшний момент российские контейнерные грузы продолжают приходить в прибалтийские терминалы. Назвать точный объем российских грузов, который переваливается через порты Прибалтики, сложно, потому что груз в прибалтийские порты приходит морем как в конечный пункт, там комплектуется новый пакет документов и груз пересекает границу РФ уже через сухопутную таможню, а это совсем другой формат перевозки.

У большой части груза по транспортным документам перевозка заканчивается в Прибалтике. Груз идет в адрес местной компании, а в Россию отправляется уже по новым, измененным документам. По оценке руководителя рижского порта, примерно 70% контейнерных грузов, приходящих в порт, в дальнейшем тем или иным способом попадает в Россию. Если говорить о литовских портах, то грузопотоки направляются в том числе и через Белоруссию. В целом эксперты оценивают объёмы российских контейнеров, приходящих в прибалтийские терминалы, примерно в 200 тыс. TEU в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контейнерные грузы являются не только экологичными и безопасными, но ещё и высокодоходными. Как пишет ИАА ПортНьюс, перевалка контейнера с учётом его хранения, перемещения может обойтись в несколько сотен долларов. При этом стоимость перевалки нефтепродуктов в российских портах составляет в среднем 4 доллара за тонну, в прибалтийских — еще ниже.

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Напомним, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Но из-за ряда причин те же контейнерные грузы не спешат возвращаться в порты России, а грузоотправители и грузополучатели отдают предпочтение более удобным, с более низкой стоимостью услуг, портам Латвии, Литвы и Эстонии.