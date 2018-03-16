Москва, 16 марта, 2018, 18:03 — ИА Регнум. В то, что к отравлению Сергея Скрипаля причастна Россия или её президент, не верит никто, в том числе и в Великобритании, считает член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Об этом он заявил 16 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

«Главная задача — не выявить мотив или найти преступников, а использовать случившееся в политических целях, — объяснил Морозов логику западных правительств. — Виновных нет, но санкции объявлены, дипломатов высылают, а Россию объявили преступницей. Все (страны Европы — прим. ИА REGNUM ) встали плечом к плечу».

Кроме того, версию о причастности РФ к покушению на Сергея Скрипаля сенатор назвал очевидным фейком.

«В него никто не верит, даже они (британцы — прим. ИА REGNUM ) сами, — заявил Морозов. — Нас пробуют на прочность. Нужен повод усилить санкции. История со Скрипалем — повод. Мы, с их точки зрения, либо дрогнем, либо откажемся от своих интересов».

В свою очередь, другой участник передачи, президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло заявил, что заявления Терезы Мэй — это попытка решить внутренние проблемы, которых у консерваторов сейчас много в связи с «Брекзитом».

"Им нужно отвлечь своё население, своих избирателей», — сказал Тарло.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что находит «весьма вероятным» то, что Владимир Путин мог лично дать распоряжение использовать нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

Этот выпад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил как шокирующее и непростительное нарушение дипломатического этикета.

Кроме того, Песков напомнил, что российская сторона уже неоднократно на различных уровнях заявила, что «не имеет никакого отношения к этой истории».