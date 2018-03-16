Берлин, 16 марта, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не планирует обсуждать на саммите лидеров ЕС возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России, 16 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Ранее предложения бойкотировать чемпионат мира по футболу, который весной 2018 года будет прохидить в России, звучали из Великобритании.

Ряд британских политиков считает данную меру «адекватным» ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором обвиняют Россию.

По словам канцлера Германии, в центре внимания лидеров стран ЕС на саммите будет необходимость получить ясность в отношении того, что произошло в Солсбери.

Напомним, бывший сотрудник российского ГРУ, перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта.

Несмотря на то, что расследование еще не произведено, британские официальные лица уже обвинили в отравлении Россию и лично президента Владимира Путина.