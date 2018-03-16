Владимир, 16 марта, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Владимирский областной суд подтвердил приговор по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении главы ООО ХК «МРГ-Инвест» Александра Филиппова. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Приговор вступил в законную силу. Облсуд решил, что вина Александра Филиппова в обмане департамента цен и тарифов и потребителей полностью доказана.

За колючей проволокой

Напомним, что речь идет о втором деле Александра Филиппова. В сентябре 2017 года Ленинский районный суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было доказано, что Филиппов и его подчиненная передали в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области ложные сведения, касающиеся установления тарифов на транспортировку электроэнергии. Сотрудники департамента утвердили тарифы. Они оказались завышенными, из-за чего только 14 организаций необоснованно переплатили акционерному обществу ОАО «Владимирэнергосбыт» более 12 млн рублей.

Его подчиненная также была признана виновной. Суд приговорил ее к двум годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

«Часть полученной прибыли в сумме 900 млн рублей ОАО «Владимирэнергосбыт» использовало на приобретение в 2011 году кипрской компании Mosslow Limited, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по этому делу Александр Филиппов был приговорен к 4 годам лишения свободы. Ранее, в 2016 году Александр Филиппов был признан виновным в присвоении или растрате имущества, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и также получил четыре года колонии. Общее наказание назначено путем частичного сложения двух сроков. Таким образом, Александр Филиппов проведет в колонии четыре года и шесть месяцев.

Добавим, что позже уголовное дело было возбуждено в отношении отца опального бизнесмена, бывшего главы «Газпром межрегионгаз Владимир», а также бывшего заместителя главы региона Сергея Филиппова. Он обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2009 году подозреваемый заключил договор управления на заведомо невыгодных условиях для теплоснабжающей компании. В течение пяти лет в пользу управляющей компании перечисляли деньги. Следствие считает, что в общем счете было незаконно перечислено более 230 млн рублей.

К слову, сейчас во Владимирской области поменялся гарантирующий поставщик электроэнергии. О лишении компании «Владимирэнергосбыт» главу правительства Дмитрия Медведева просила лично губернатор Светлана Орлова. В итоге конкурс, объявленный Минэнерго, выиграла компания «Энергосбыт Волга», которая была создана в 2017 году.