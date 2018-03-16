Багдад, 16 марта, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Все семеро граждан США, находившихся на борту вертолета, потерпевшего крушение на западе Ирака, погибли, 16 марта передает агентство Associated Press.

U.S. Department of Defense Вертолёт CH-47 Chinook

Согласно заявлению Пентагона, военным не удалось найти выживших после крушения военно-транспортного вертолета.

Уточняется, что вертолет относился к аварийно-спасательным службам ВВС США. Военные не связывают инцидент с нападением террористических организаций.

«Эта трагедия напоминает нам о рисках, с которыми сталкиваются наши мужчины и женщины каждый день в служении нашим народам», — пояснил журналистам бригадный генерал Джонатан Брага.

Имена погибших граждан США пока не были опубликованы. Причины крушения вертолета расследуются.