Вашингтон, 16 марта, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Американские конгрессмены призвали Вашингтон признать Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах). Так, в своем микроблоге в Twitter конгрессмен Фрэнк Паллоун, в частности, написал: «Я буду работать вместе со своими коллегами из Группы поддержки Армении в направлении признания администрацией США независимости Арцаха. Только после официального признания Арцаха со стороны США наконец восторжествует справедливость, которую арцахский народ заслужил».

Капитолий

Он также подчеркнул, что лишь после возвращения Степанакерта за стол переговоров, карабахский вопрос может быть разрешен, и в регионе воцарится мир.

Другой конгрессмен Джим Коста в своем микроблоге в Twitter написал: «Мы должны поддержать демократическую независимость Арцаха и право арцахского народа на самоопределение».

Как сообщалось ранее, в эти дни в США находится делегация, возглавляемая президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, которая провела встречи в Конгрессе и других американских структурах. Сей факт вызвал негодование Баку и Анкары.