Самара, 17 марта, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Сызрани открывается новый спортивный комплекс. Инфраструктура комплекса включает в себя два бассейна, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для учебно-тренировочных занятий боксом. Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м. Общая стоимость объекта составила 258,6 млн рублей.

Adm.syzran.ru Новый спортивный комплекс в Сызрани

Объект расположен в центральной части города, на ул. Победы, недалеко от парка культуры и отдыха им. Горького, Дома молодежи, стадиона «Центральный», ледового дворца «Роснефть-арена», построенного в 2016 году.

В здании два плавательных бассейна — для взрослых и детей, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для учебно-тренировочных занятий боксом. Зал большого бассейна запроектирован с трибунами на 100 человек. Универсальный игровой зал запроектирован с местами для зрителей на 150 человек. Пропускная способность комплекса — 162 человека в смену (смена 1,5 часа).

В здании размещены также массажные комнаты с душевыми, гардероб для занимающихся и посетителей, помещение для ожидания детей, учебные классы, тренерские, буфет для зрителей и подсобные помещения.

Физкультурно-спортивный комплекс построен в рамках государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Самарской области».

Стоит отметить, что с 2012 в Самарской области построено 12 крытых ледовых арен, 16 бассейнов, 28 физкультурно-оздоровительных комплексов, более 400 универсальных спортивных площадок. На 30% выросло количество людей, занимающихся физической культурой и спортом.