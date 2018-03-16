Ярославль, 16 марта, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Осужденный на двенадцать с половиной лет лишения свободы экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов подал прошение о помиловании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд по делу Евгения Урлашова

В августе 2016 года Кировский суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Его подельник Алексей Лопатин получил семь лет колонии строгого режима. На днях Евгений Урлашов подал в администрацию колонии прошение о помиловании. В ярославском УФСИН отказались опровергнуть или подтвердить эту информацию, но корреспондент ИА REGNUM нашел подтверждение этого факта по неофициальным каналам.

«Осужденный подает заявление, потом в течение месяца должен собрать большой пакет документов и уже затем выходит на нашу комиссию. Она рассматривает прошение о помиловании со всех сторон и решает — поддержать его или нет. Если мы рекомендуем поддержать, то наше решение направляется губернатору. Если губернатор считает нужным согласиться с решением комиссии, то направляет документы осужденного в администрацию президента страны», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член комиссии по вопросам помилования на территории Ярославской области Владимир Антонов.

Но, со слов нашего собеседника, даже если Евгений Урлашов соберет все необходимые бумаги, все равно получит отказ «по формальным признакам» — поскольку вопрос о помиловании рассматривается в отношении лиц, отбывших половину срока. Евгений же был задержан в июле 2013 года и с момента его ареста прошло четыре с половиной года.

В департаменте региональной безопасности Ярославской области, который организует работу комиссии, сообщили, что последнее заседание комиссии было в феврале.

«Она не собирается ради одного человека. Надо накопить примерно 10−15 заявлений и тогда рассматривать их дела. Думаю, что ориентировочно соберем ее в начале апреля. Будет ли на ней рассматриваться вопрос Урлашова — не знаю», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директор департамента региональной безопасности правительства Ярославской области Андрей Мамаев.

Сейчас Евгений Урлашов отбывает наказание в колонии №2 Рыбинска.