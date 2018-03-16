Москва, 16 марта, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Жители полуострова видят промысел божий в том, что Крым воссоединился с Российской Федерацией

Павел Можаев (Mevo) Крымская весна. Март 2014

Крымский референдум — это итог длительной борьбы полуострова за самоопределение, заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он рассказал 16 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Референдум 2014 года проходил при смертельной опасности, которая нависла над нашим полуостровом, — рассказал он. — Не экономические вопросы были главными. Мы возвращались на свою Родину, в своё цивилизационное пространство, после долгих лет нравственного угнетения. У нас сегодня мир, и мы спокойно воспитываем детей. Учимся и решаем свои проблемы. Произошли фантастические перемены».

Его поддержала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая заявила, что день воссоединения Крыма с Россией — праздничный день для всех граждан Российской Федерации.

По её словам, в том, что произошло, сыграли роль три основных фактора: промысел божий, мужество российского президента и воля народа Крыма.

«Украина очень долго была счастливым островком, — заметил, в свою очередь, военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин. — Прошлому руководству хватало ума не подпалить нацистскую бомбу. Но как только на Украину пришли нацисты, Украина взорвалась. Она не могла не взорваться. И ещё, самый первый референдум на территории СССР — это был референдум о независимости Крыма. Абсолютно законный и конституционный. С соблюдением всех норм (4 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного совета Автономной Республики Крым приняла Декларацию о государственном суверенитете республики — прим. ИА REGNUM ). Крым проголосовал в 1991 году за выход из Украины — автономность с соблюдением союзного договора».

Напомним, что 16 марта, в очередную годовщину «Крымской весны», которую отмечают в день Общекрымского референдума о самоопределении, на полуострове проходят выставки, концерты, автопробеги и флэш-мобы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в парламенте республики прошло торжественное собрание и открылась выставка архивных фотографий «Крым. Всё только начинается».

Отметим также, что 16 марта 2014 года на полуострове прошел референдум, который показал, что почти 97% избирателей республики выступают за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.