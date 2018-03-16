Москва, 16 марта, 2018, 15:57 — ИА Регнум. «Дело Скрипаля»: продолжение

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская «угроза»

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил об ответственности Лондона за конфликт с Москвой: за грязную информационную кампанию в западных СМИ ответственность несет политика официального Лондона. Дипломат заявил о готовности России оказать «мощнейшее давление».

Он также напомнил о ряде загадочных смертей русскоязычных жителей: об Александре Перепеличном и Борисе Березовском. В Кремле же продолжают призывать к разуму и советуют Великобритании уйти от формулировок типа «скорее всего», представив вразумительные доказательства.

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Москва пока не видит готовности Лондона перейти на язык фактов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, реакция России на выдвинутые обвинения близка к термину «удивление».

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На сегодняшний день, по информации полиции страны, оба пострадавших якобы находятся в больнице в «критическом состоянии». К отцу с дочерью (гражданкой России) не допускают российских дипломатов, официальный Лондон на запросы Москвы не отвечает.

Еще один призыв к агрессии

Россия ведет войну против Запада уже по меньшей мере десять лет и Западу пора перестать относиться к России как легитимному государству, пишет Макс Бут в статье для американского издания The Washington Post.

По мнению автора, эта война началась еще в 2008 году, когда Россия «вторглась» в Грузию. После «перезагрузки» Обамы Кремль «осмелел» для еще одной «агрессии», и в 2014 году «маленькие зеленые человечки» якобы вторглись на Украину.

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У Путина нет оснований опасаться ответных шагов Запада потому, что до сих пор они были незначительны, считает автор. И призывает дать России «широкомасштабный ответ».

Пустых слов недостаточно, нужны более жесткие меры, чтобы заставить «российского диктатора» понять, что он не сможет одержать победы в необъявленной войне без сопротивления.

Раз Россия «нелигитимна», права голоса у нее нет

Выступление представителей России в ООН о нарушении Украиной прав жителей Крыма было сорвано, и не исключено, что в связи с позицией украинской делегации, заявил адвокат, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

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По официальной версии, заседание 37-й сессии Совета ООН по правам человека было отменено из-за забастовки персонала отделения ООН в Женеве.

Тест или экзамен?

В Госдуму был внесен законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ). Депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским настаивают на том, что школьники в качестве итоговой аттестации должны сдавать государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Ранее в Госдуму неоднократно вносились законопроекты, предполагающие как полный отказ от ЕГЭ, так и дающий ученикам право выбора формы прохождения итоговой аттестации. В Минобрнауки уверены в эффективности ЕГЭ, и все инициативы депутатов не получали поддержки думского большинства.

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Не отказались от своей точки зрения в министерстве и на этот раз. В пресс-службе прокомментировали, что Минобрнауки не планирует отказываться от системы ЕГЭ — она дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. И в этом она эффективна.

Льгот не будет

Власти Москвы отказались от идеи предоставлять льготную ипотеку по программе реновации тем жителям, которые хотят докупить дополнительные метры жилья. Это значит, считает эксперт, что при продаже дополнительных квадратных метров жилья власти не руководствуются социальной составляющей.

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Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявлял, что ставка по ипотеке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должна составлять 7%. Напомним, что не все переселенцы «первой волны» довольны: площадь квартир в новом доме у некоторых жильцов оказалась заметно меньше предыдущей.

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Какими аргументами вообще можно оправдать нацизм?

Из года в год в Латвии и Эстонии проходят торжественные мероприятия, посвященные ветеранам, сражавшимся в войсках SS. В националистических СМИ и среди поклонников легионеров Waffen SS циркулируют одни и те же аргументы в защиту бывших «воинов» SS.

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ИА REGNUM публикует наиболее распространенные аргументы поклонников солдат нацистской Германии и опровержения этих аргументов.