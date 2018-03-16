Ярославль, 16 марта, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославской области растет число врачей. Об этом депутатам облдумы сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Ярославская областная Дума Руслан Саитгареев

Последние три года численность врачей в Ярославской области непрерывно снижалась. Если в 2014 году их было 5719 человек, то в 2016 году осталось уже 5563 специалиста. И вот в 2017 тенденция сокращения переломлена, сообщил директор депздрава.

На 1 января 2018 года в медицинских организациях, подведомственных департаменту, работало 5 666 врачей, 10 459 единиц среднего медицинского персонала и 3 001 — младшего медицинского персонала.

При этом число работников среднего медперсонала уменьшилось в сравнении с прошлым годом на 21 человека. Количество младшего медицинского персонала сократилось почти на 1800 сотрудников.

Тем не менее, по данным регионального департамента здравоохранения, укомплектованность медицинским персоналом по предварительным данным по итогам 2017 года в целом оставляет 95,5%.

Депутаты спросили — есть ли данные о том, куда идут на работу выпускники ярославского медвуза. Директор департамента здравоохранения ответил, что большинство врачей устраиваются на работу поближе к Ярославлю — как правило, это Ярославский район. И даже уже в Рыбинске, со слов депутата областной думы Ларисы Ушаковой, ощущается нехватка медиков.