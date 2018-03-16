Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В ходе посещения в Санкт-Петербурге Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова президенту России Владимиру Путину показали возможности, которые открывает перед современной медициной так называемая гибридная хирургия, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в Центре Алмазова

Преимуществом гибридной хирургии является одновременное выполнение несколькими бригадами медиков открытых вмешательств в одной операционной, это сокращает продолжительность операции, снижает риски осложнений и сокращает сроки пребывания пациентов в стационаре.

Генеральный директор центра, академик Евгений Шляхто продемонстрировал Владимиру Путину гибридную операционную, аналогов которой в России не существует. Её оснащение позволяет делать компьютерную томографию пациенту прямо во время операции.

После осмотра Центра Алмазова началась беседа главы государства с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. На встрече с президентом обсуждается широкий круг вопросов развития российского здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2017 года в Центре Алмазова 41-летнему пациенту со сложной сосудистой патологией головного мозга впервые была проведена гибридная операция. Использование гибридной операционной Центра Алмазова позволило провести уникальное оперативное вмешательство и спасти жизнь пациента.

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени В.А.Алмазова — одно из крупнейших научно-лечебных учреждений России, многопрофильный научно-клинический и научно-исследовательский медицинский центр. НМИЦ проводит фундаментальные и прикладные исследования в различных областях медицины, ведет подготовку научных и медицинских кадров. Ежегодно медпомощь здесь получают более 36 тысяч человек, в консультативно-диагностический центр обращаются свыше 170 тысяч пациентов.

В Центре Алмазова трудятся более семи тысяч сотрудников и проходят обучение свыше двух тысяч специалистов медицинской отрасли. Эта обучающая функция делает Центр кузницей кадров для всего российского здравоохранения.