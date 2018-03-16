Москва, 16 марта, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Повышенные штрафы не сильно повлияют на число трагедий на нерегулируемых железнодорожных переездах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение штрафа за нарушения на нерегулируемых железнодорожных переездах.

«Инициатива выглядит как попытка пойти по самому простому пути: вместо того, чтобы заниматься оборудованием переездов, предлагается повысить штрафы. Нужно понимать, что мера эта почти бесполезная. В удаленных районах люди как ездили, так и будут продолжать ездить там, где это возможно, подвергая риску и себя, и окружающих. Штрафы слабо помогут предотвратить новые трагедии», — сказал Щапов.

По мнению парламентария, инициатива должна сопровождаться планами правительства по оборудованию переездов на самых аварийных участках сети РЖД — сначала нужно создать условия для безаварийного движения через железнодорожные пути, а потом уже говорить о повышении ответственности, уверен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенный в Госдуму проект федерального закона предусматривает ужесточение наказания за действия, выраженные в проезде через нерегулируемый железнодорожный переезд при приближающемся поезде — остановка или стоянка на переезде будет наказываться в размере не 1 тыс. рублей, а 5 тыс. рублей.

По данным правительства, ежегодно на железнодорожных переездах регистрируется до 300 столкновений машин и автобусов с железнодорожным подвижным составом.