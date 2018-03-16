От правительства ждут оборудованных ж/д переездов, а не новых штрафов
Москва, 16 марта, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Повышенные штрафы не сильно повлияют на число трагедий на нерегулируемых железнодорожных переездах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение штрафа за нарушения на нерегулируемых железнодорожных переездах.
«Инициатива выглядит как попытка пойти по самому простому пути: вместо того, чтобы заниматься оборудованием переездов, предлагается повысить штрафы. Нужно понимать, что мера эта почти бесполезная. В удаленных районах люди как ездили, так и будут продолжать ездить там, где это возможно, подвергая риску и себя, и окружающих. Штрафы слабо помогут предотвратить новые трагедии», — сказал Щапов.
По мнению парламентария, инициатива должна сопровождаться планами правительства по оборудованию переездов на самых аварийных участках сети РЖД — сначала нужно создать условия для безаварийного движения через железнодорожные пути, а потом уже говорить о повышении ответственности, уверен депутат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенный в Госдуму проект федерального закона предусматривает ужесточение наказания за действия, выраженные в проезде через нерегулируемый железнодорожный переезд при приближающемся поезде — остановка или стоянка на переезде будет наказываться в размере не 1 тыс. рублей, а 5 тыс. рублей.
По данным правительства, ежегодно на железнодорожных переездах регистрируется до 300 столкновений машин и автобусов с железнодорожным подвижным составом.