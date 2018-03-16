Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 марта, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области 16 марта открыли дом культуры и детский сад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля. Участие в открытии объектов принял губернатор области Дмитрий Миронов.

Дом культуры «Ювента» в Переславле

Детский сад «Почемучка» был введен в эксплуатацию в 1991 году и ранее принадлежал Институту программных систем А.К. Айламазяна. Детский сад был закрыт в связи с нерентабельностью с июля 2014 года.

«В январе 2017 года на одной из встреч губернатора Ярославской области с жителями Переславля-Залесского прозвучала просьба восстановить «Почемучку». После этого детский сад по договору аренды был передан в безвозмездное пользование МДОУ «Детский сад «Аленушка», с 2018 года является собственностью города», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Переславля.

В 2018 году проведен капитальный ремонт всех помещений, закуплено новое оборудование, дидактические материалы, благоустроена территория. С 1 апреля планируется открытие 2 групп для детей раннего возраста и 2 для детей дошкольного возраста, с 1 сентября запланировано открытие 2 групп оздоровительной направленности. В детском саду имеется бассейн.

«В течение ближайших двух лет в детских учреждениях будет создано около 800 мест для малышей. Из федерального бюджета на эти цели региону выделено 350 миллионов рублей», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ДК «Ювента» (тогда — центр внешкольной работы, ранее — ДК Химзавода) был закрыт в 2011 году, так как зданию требовался капитальный ремонт. В течение 5 лет здание стояло заброшенным, ветшало. Работы стоимостью 75 млн рублей начались в 2017 году и завершились недавно.

В ходе работ был поврежден памятник Ленину — объект культурного наследия регионального значения. Судьба монумента до сих пор не определена.