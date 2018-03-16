Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Кампания по выборам президента РФ была организована на принципах полной открытости и прозрачности, заявила в Петербурге 16 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала российских граждан принять активное участие в выборах президента России, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба Совфеда Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко напомнила, что в преддверии кампании были ввнесены существенные изменения в закон о выборах главы государства, и «Совет Федерации принимал в этом самое активное участие».

В этих изменениях были учтены замечания и пожелания, которые высказывались гражданами по итогам избирательных кампаний прошлых лет. «Всё было сделано для того, чтобы обеспечить абсолютную прозрачность выборов, повысить доверие граждан к избирательной системе», — подчеркнула Матвиенко.

«Мы шагнули далеко вперед с точки зрения открытости выборов. Практически на всех избирательных участках есть видеокамеры. Видеонаблюдение будет осуществляться не только во время голосования, но и в ходе подсчета голосов», — отметила глава верхней палаты российского парламента.

Матвиенко отметила эффективную работу Центральной избирательной комиссии, которая провела большую работу по подготовке выборов и подтвердила информацию о полной готовности всех избирательных участков на всей территории страны.

«Кампания была хорошо и эффективно организована в информационном плане», — сказала глава Совфеда, слова которой приводит пресс-служба палаты.

«Любой избиратель может проголосовать за того кандидата, чью программу, чье видение, чьи подходы он разделяет, — заявила Валентина Матвиенко. — Старые стереотипы относительно того, что от одного голоса ничего не зависит, что исход выборов уже предрешен, не подходят к нынешней избирательной кампании. Она другая, она открытая, прозрачная, активная».

Председатель Совета Федерации уверена, что граждане страны придут 18 марта на избирательные участки, потому что от их голоса зависит будущее России.