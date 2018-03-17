Иерусалим, 17 марта, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Конспирологическое упрощенчество, до сих пор, к несчастью, присущее многим аспектам массового сознания, зачастую не дает объективно взглянуть на те или иные аспекты политической жизни. Один из ярчайших тому примеров — взаимоотношения сионизма как официальной доктрины возвращения в Израиль, с одной стороны, и еврейской общиной во многих странах мира — с другой. О том противоречии, которое содержат в себе взаимоотношения Израиля и евреев диаспоры, рассказывает в своей статье политолог, обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Показательно и во многом характерно для разных стран следование местной еврейской диаспоры в политическом русле программ и тенденций, вовсе не устраивающих Израиль. Как это было, например, в ходе последних выборов президента США, когда Израиль был очевидным образом на стороне Трампа, но большая часть еврейской общины США проголосовала за Клинтон. Причина этого проста: Трамп говорил о государственных интересах и восстановлении классического к ним подхода, а Клинтон, вслед за стандартной для американской демократов концепцией, рассуждала о правах меньшинств.

Еврейская диаспора, ощущающая себя именно меньшинством, проголосовала за того, кто говорил о ее интересах. А вот Израиль, желающий оздоровления международной ситуации и возвращения ее в какое-то вменяемое состояние, подавляющим большинством поддерживал Трампа в ходе предвыборной компании и продолжает поддерживать сейчас. Вот так, при внимательном рассмотрении, и рушатся сказки о международном еврейском заговоре. А как обстоит дело с сионизмом и местной спецификой у российской еврейской диаспоры?

Читайте в статье: Сионистское лобби в США и в России

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