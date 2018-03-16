Москва, 16 марта, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что Надежду Савченко лишат неприкосновенности и, может быть, даже посадят в тюрьму, считает военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 16 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Надежда Савченко вернулась на Украину в полной эйфории, — заявил он. — Но по мере того как она стала погружаться в болото, она начала наблюдать депутатов вокруг неё, видеть, кто и на какие деньги живёт. Увидела, как живёт старушка в километре от Майдана в подвале и депутат Верховной рады».

Шурыгин пояснил, что драма нынешней украинской власти в том, что Савченко вернулась.

«Она должна была стать Жанной д’Арк, её должны были «сжечь», — предположил эксперт. — Но она вернулась и стала проблемой. Живая и фанатичная Надiя совсем не укладывается в ту Украину, которую там строят. Она не за эту Украину воевала. Теперь её начинают «коптить», называют фриком и сумасшедшей, чтобы вычеркнуть из политического процесса».

Шурыгин также заявил, что не сомневается в том, что Савченко лишат неприкосновенности и, может быть, даже посадят в тюрьму, поскольку киевскому режиму, который находится в сложной экономической и политической ситуации, такие «зажигалки», как Савченко, совсем не нужны.

Напомним, что 16 марта депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о готовности вернуть президенту страны Петру Порошенко звезду «Героя Украины».

«Я думаю, придёт то время, когда я швырну в лицо президенту эту звезду», — сказала она.

Ранее Надежду Савченко уже внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец» в раздел «Чистилище», а украинская генпрокуратура подозревает депутата в организации государственного переворота.