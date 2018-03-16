Симферополь, 16 марта, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В очередную годовщину «Крымской весны», которую отмечают в день Общекрымского референдума о самоопределении — 16 марта, на полуострове проходят выставки, концерты, автопробеги и флэш-мобы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

В частности, в парламенте республики состоялось торжественное собрание и открылась выставка архивных фотографий «Крым. Всё только начинается».

«Поздравляю вас с днём воссоединения Крыма с Россией! «Крымская весна» вошла в историю нашей страны и нашего полуострова, в мировую историю. Четыре года назад в ходе Общекрымского референдума крымчане единодушно проголосовали за единство со своей Родиной, за восстановление исторической справедливости, за мир и безопасность, за лучшее будущее», — заявил на мероприятии глава РК Сергей Аксёнов.

Спустя некоторое время в центре крымской столицы у памятника Народному ополчению состоится митинг «Россия — Донбасс. Вместе мы — сила!», на котором должны выступить руководители ДНР Александр Захарченко и Денис Пушилин.

Также в Симферополе пройдёт выставка ко Дню Общекрымского референдума и 235-летию присоединения Крыма к Российской империи, на которой будут представлены документальные материалы, фотографии и книги из фондов ГКУ РК «Государственный архив РК» о событиях, происходивших на полуострове четыре года назад.

Помимо этого, в Евпатории пройдёт флешмоб «Голоса Крыма» в рамках музыкального проекта «Крым. Россия. Навсегда», а в Севастополе — городской праздничный концерт.

Также отметим, что 18 марта — в День воссоединения Крыма с Россией на центральной площади Ленина в Симферополе ожидается праздничная развлекательная программа и концерт с участием звёзд российской эстрады.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум, по результатам которого около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией.

В бюллетени для голосования были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Спустя два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

По данным ВЦИОМ, спустя четыре года подавляющее большинство граждан России (91%) уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав РФ.