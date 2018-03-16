Киев, 16 марта, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Киев при поддержке радикалов блокирует проведение президентских выборов России на территории Украины. А это значит, что 18 марта около 72 тысяч граждан РФ, состоящих на консульском учёте на Украине, с большой долей вероятности лишатся законного права голоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

Как сообщила пресс-служба российского посольства в Киеве, в этом году на материковой части Украины для голосования российских граждан откроют всего четыре избирательных участка: в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Хотя на последних выборах президента РФ, которые прошли в 2012 году, на территории Украины действовало девять избирательных участков.

«Голосование будет проходить в посольстве и генеральных консульствах России на Украине», — говорится в сообщении посольства РФ на Украине.

Нужно отметить, что в феврале МИД Украины направил в МИД России ноту, в которой отмечается невозможность организации выборов президента РФ в диппредставительстве страны на территории Украины в случае проведения этих выборов на территории Крыма.

«Прислали ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организовать выборы на территории оккупированного Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного выполнения первые 2 условий», — написал в своем Twitter глава МИД Украины Павел Климкин.

Он также пообещал ввести санкции в отношении лиц, причастных к организации выборов президента России в Крыму.

Примечательно, что официальная позиция Киева совпала с позицией запрещенных в России украинских патриотических и националистических организации «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Национальный корпус», Конгресс украинских националистов, ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «С14», которые накануне пообещали сорвать выборы провокациями. В частности, радикалы угрожают устроить «коридоры позора» тем, кто решится принять участие в избрании президента России.

Так, лидер Всеукраинского объединения «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок заявил, что украинские националисты собираются «дать отпор московитам и их пятой колонне во власти и показать позицию нации».

«Наша цель — чтобы весь мир услышал, что украинцы, в отличие от власти, считают голосование в Украине за президента Московии недопустимым с позиций здравого смысла и государственной морали», — написал Тягнибок на своей странице в Facebook.

Он также раскритиковал поручение властей усилить охрану дипучреждений РФ в день выборов (которое не факт, что на практике будет исполняться).

«Они не то что не удосужились на адекватную дипломатическую реакцию, они их еще и собираются защищать, по первому зову Кремля. Повторяю еще раз, вы только вдумайтесь: их «новая» полиция увеличивает охрану кремлевских дипучреждений! Поэтому наша задача — не дать ни одному московскому подданному открыто и беспрепятственно пройти на голосование», — пояснил Тягнибок.

При этом бывший лидер националистического движения «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский также отметил, что организация «будет пытаться не допустить голосования за Путина на участке в генконсульстве Московии в Одессе».

В то же время депутат от фракции «Самопомощь», соратник Михаила Саакашвили Егор Соболев вообще предложил закрыть посольство России в Киеве. Об этом радикал заявил журналистам 15 марта в кулуарах Верховной рады.

«Мы давно должны были ввести визы для россиян и закрыть дипломатические учреждения России на нашей территории, потому что это места, из которых открыто работает агентура. Не единственные, но наиболее очевидные. Если Россия — «агрессор», то нужно ограничить торговлю с ней, прекратить завозить товары и покупать услуги, которые дают силу «агрессору» для новых нападений на нашу землю», — призвал Соболев.

Идею разрыва дипломатических отношений с Москвой также поддерживает депутат, лидер фракции «Радикальная партия»Олег Ляшко.

«Еще весной 2014 я зарегистрировал проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. После выборов в Верховную раду VIII созыва мои коллеги Андрей Лозовой и Дмитрий Линько в первый день своего депутатства также зарегистрировали проект постановления о разрыве дипотношений с РФ. Но все проекты по команде сверху «хоронили» на заседании профильного комитета», — пожаловался Ляшко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал страны «Большой семерки» осудить и не признавать выборы президента РФ, поскольку они будут проходить в Крыму.

«Было бы критически важным для нас получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму», — сказал Порошенко во время встречи с послами стран G7.

Президент также обратился к присутствующему на встрече главе представительства ЕС на Украине Хьюгу Мингарелли и поблагодарил его за позицию ЕС в этом вопросе.

«Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там», — добавил Порошенко.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала выборы президента России «очередной проверкой для международного сообщества и ООН».

«Украина уже выразила свой решительный протест РФ. Эти выборы станут очередной проверкой для международного сообщества и ООН. Мы не должны соглашаться с очередным грубым нарушением международного права, мы должны действовать сообща, чтобы прекратить российскую оккупацию Крыма», — сказала Зеркаль, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Прошу вас действовать либо путем укрепления санкций в отношении России, либо путем коллективного выступления в ООН и других международных организациях», — добавила представитель Украины.

Как сообщалось, 18 марта пройдут выборы президента России. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ проинформировала, что в день голосования в 145 странах будет открыто 400 избирательных участков, на Украине их будет всего четыре.