Москва, 16 марта, 2018, 15:34 — ИА Регнум. На Украине наблюдается серьёзное обострение внутренней политической борьбы, считает украинский социолог Евгений Копатько. Об этом он заявил 16 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя конфликт Надежды Савченко с депутатами Верховной рады и местной прокуратурой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Присяга

«Её заявления достаточно серьёзные, — констатировал Копатько. — Они свидетельствуют о том, что идёт серьёзное обострение внутренней борьбы. Это вызов президенту Украины. Савченко давно не присутствует в информационном пространстве, а её рейтинговые позиции очень мизерные. Это не рейтинг большого политика. Однако внимание к её словам в обществе очень высокое».

При этом эксперт пояснил, что Савченко акцентирует внимание на тех моментах, говорить о которых не рискнули бы многие украинские политики.

Кроме того, Копатько сравнил политическую атмосферу, которая сейчас царит на Украине, с временами Большого террора в СССР, когда орденоносные герои Гражданской войны очень быстро объявляются врагами и так далее.

«Произошло окончательно расчеловечивание, — заявил социолог. — Европа очень внимательно следит за этими процессами и ищет, на кого опереться и на кого поставить. Однако на Украине сегодня дефицит политиков, которые пользуются доверием большей части общества».

Напомним, что 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду три представления на внефракционного депутата Надежду Савченко. Луценко попросил парламент разрешить привлечь Савченко к уголовной ответственности, задержать и арестовать. Савченко уже исключили из комитета Верховной рады по нацбезопасности. До этого Савченко успела провести в Киеве брифинг, на котором обвинила спикера Рады Андрея Парубия в причастности к расстрелу протестующих на майдане в 2014 году.