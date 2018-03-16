Ярославль, 16 марта, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля выявила нарушения, допущенные городскими властями в ходе ремонта фонтана в сквере «50-летия ВЛКСМ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Результат «ремонта» фонтана в Ярославле

ИА REGNUM первым рассказало о том, что ремонт фонтана по губернаторской программе «Решаем вместе!» выполнен некачественно. Критика в соцсетях и СМИ долшла до губернатора области Дмитрия Миронова, который публично отчитал Слепцова на заседании правительства региона. Прокуратура в ходе проверки выяснила — дело не только в отваливающейся плитке и нарушенных сроках ремонта.

«Установлено, что заказчиком по контракту — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля принято работ на сумму более 8 млн. рублей. Однако, несмотря на нарушение сроков выполнения работ, последствия в виде начисления пеней к подрядчику не применялись. Гидравлические испытания систем водоснабжения и водоотведения в целях проверки качества выполненных работ не проводились в связи с погодными условиями. При этом акты приемки выполненных работ подписаны со стороны заказчика без замечаний, работы оплачены в полном объеме», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

31 января 2018 муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с тем, подрядчиком не выполнены работы на сумму более 1 млн 700 тысяч рублей, в том числе, работы по гидроизоляции чаши фонтана, облицовке поверхности чаши плиткой, замене покрытия территории вокруг фонтана, восстановлению газонов с посевом трав.

Прокуратура Ярославля внесла представление директору департамента городского хозяйства мэрии и ожидает реакции городских властей.