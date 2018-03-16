Ярославль, 16 марта, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Средняя зарплата врачей в Ярославской области находится в промежутке от 55 до 75 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Медики в Ярославской области живут припеваючи

Такие цифры назвал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике и здравоохранению. По его словам, зарплата врачей в регионе выросла в 2−2,5 раза и теперь медики получают от 55 до 75 тысяч рублей в месяц. У младшего и среднего персонала заработная плата — от 25 до 30 тысяч рублей.

Депутаты облдумы удивились таким раскладам и сказали, что водитель скорой помощи в Тутаевской ЦРБ получает 8 000 рублей.

«Мы не можем поднять зарплату всем сразу, начали с медицинских работников. Будем стремиться поднять и остальным», — парировал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Врач и депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выразил сомнения в приведенных депздравом цифрах:

«Я получаю по четверти ставки 9 тысяч рублей. На полную получал бы 36, но никак не 75 тысяч», — сказал он.

Врачи одной из городских больниц на условиях анонимности рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что до ноября 2017 года получали около 23−25 рублей «грязными», а потом им стали прибавлять по 20−25 тысяч.

«И вот с учетом этой добавки, да если прибавить зарплату руководства и сотрудников департамента здравоохранения, то может, средняя и получится 55−75 тысяч рублей. Но это как средняя температура по больнице. Мы очень опасаемся, что это все до выборов, а потом опять останемся с голым окладом», — сказал врач ярославской больницы на условиях анонимности.

В другой больнице врач подтвердил, что в ноябре 2017 года зарплата за счет «стимулирующих выплат» была увеличена приказом директора департамента здравоохранения. По мнению собеседника агентства, это было сделано для выполнения «майских указов». Доплаты составили около 25−29 тыс рублей в месяц. Такой же уровень сохраняется до сих пор, но уже без приказа директора депздрава, и статус этих выплат врачам неясен.

В комитете облдумы приняли решение запросить данные по зарплатам по трем больницам — Рыбинска, Тутаева и Гаврилов-Яма. При этом брать ее будут не среднюю по больнице, а по категориям специалистов.