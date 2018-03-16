Москва, 16 марта, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Социальные сети скорбят по народному артисту СССР Олегу Табакову

Скриншот страницы Twitter Дональда Трампа-Младшего Дональда Трампа-младшего высмеяли в сети из-за того, что он не смог распознать фейковую новость CNN

Эта неделя началась с трагической новости о том, что 12 марта на 83-м году жизни скончался советский и российский актер и режиссер Олег Табаков. Соболезнования в связи с его смертью выразили тысячи человек — от первых лиц государства до коллег артиста и пользователей социальных сетей.

Многие из них вспомнили любимые роли актёра и опубликовали отрывки из фильмов Табакова, предлагая запомнить его по лучшим работам.

«Олег Табаков умер. Одно из лиц того самого, с детства знакомого советского кинематографа», — отметил Леонид Д.

Некоторые пользователи отмечают, что, благодаря своему труду и многочисленным ролям, народный артист стал для них по-настоящему родным, несмотря на то, что они его видели только по телеэкрану.

«Неважно, знаком ты лично с человеком или же просто наблюдал его по телеэкрану. Он стал родным: голос, мимика, жесты, фразы, роли… Большая утрата. Шок. У всех в голове Матроскин, а у меня «Сирота Казанская» и «Внучка президента» — обожаю! Светлая память, Олег Павлович», — пишет пользователь tati_tati22.

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Трамп-младший поверил в мем с отцом и «провёл интервью» с шоколадным зайцем

За последние несколько дней Дональд Трамп-младший несколько раз оказывался в поле зрения пользователей сети. Сначала сын президента США не смог распознать «фейковую» новость телеканала CNN. В своём Twitter он опубликовал кадр из новостного сюжета, где сообщается, что Дональд Трамп встретился с капитаном российской подлодки, который к тому же является двойным агентом британской разведки. При этом на фотографии изображён актёр Шон Коннери. Трамп-младший попросил подписчиков разъяснить, настоящая ли это новость.

Скриншот страницы Twitter Дональда Трампа-Младшего Дональда Трампа-младшего высмеяли в сети из-за того, что он не смог распознать фейковую новость CNN

«Кто-нибудь может подтвердить, настоящий это заголовок или нет? Я ничего не могу сказать», — написал Трамп-младший.

Пользователей развеселила эта публикация, так как фотография, на которой изображен Трамп и Коннери, была сделана в 2006 году. А кадры, которые якобы доказывают шпионское прошлое актёра, взяты из фильма о Джеймсе Бонде и картины «Охота за «Красным Октябрём», в которой Коннери исполнил роль командира советской подлодки.

Некоторые пользователи иронически отнеслись к просьбе бизнесмена и заверили его, что это настоящая новость. Впрочем, нашлись и те, кто пояснил Трампу-младшему, что телеканал CNN славится обилием «фейковых» новостей.

«Милый, это же CNN. Новости настоящие, только если ты живешь в либеральном Фантазилэнде», — написала Лиза.

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Спустя несколько дней в сети вновь начали активно обсуждать сына президента США. На этот раз причиной стала фотография, сделанная на кондитерской фабрике. Фотограф Pittsburgh Post-Gazette Эндрю Раш опубликовал в своём Twitter снимок, на котором огромный шоколадный заяц якобы берет интервью у Трампа-младшего.

Скриншот страницы Twitter Andrew Rush Шоколадный заяц взял интервью у Трампа-младшего

«Вот почему опасно проводить кампанию на кондитерской фабрике», — подписал Раш.

На самом же деле интервью у бизнесмена брал коллега фотографа, но из-за неудачного ракурса за шоколадным зайцем видно только его руку. Пользователям пришлась по душе эта шутка.

«Какая замечательная фотография! Заставляет меня смеяться всё громче», — отметила Джуди.

Сам Трамп-младший тоже с юмором отнесся к снимку. Он поделился фотографией у себя на странице и подписал:

«Шоколадный кролик в интервью выложился на полную и впоследствии был вкусным».

Огромный шоколадный заяц «взял интервью» у Трампа-младшего

Говорухина обвинили в сексуальных домогательствах

В России продолжается волна обвинений в сексуальных домогательствах. На этот раз под прицел попал председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин («Единая Россия»). Признания в харассменте опубликовала в своём Facebook российская журналистка Дарья Комарова.

Она рассказала, что в 2012 году в рамках предвыборной кампании брала интервью у Говорухина, который в ходе беседы предложил девушке провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте.

«Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — пишет Комарова.

Она уточнила, что интервью всё-таки состоялось, и, чтобы «задобрить» журналистку, режиссёр дал ей свой номер и попросил никому не рассказывать о его непристойном предложении.

Большинство пользователей соцсети поспешили обвинить Комарову во лжи.

«Говорухин? Почему не Михалков?! Какая разница, как врать», — прокомментировала Алла У.

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Ковальчук продаёт свой олимпийский BMW X5

Российский хоккеист Илья Ковальчук продаёт свой BMW X5, которым его премировало государство за победу на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сообщил в ролике популярного YouTube-блогера Амирана Сардарова. Вырученные от продажи автомобиля деньги спортсмен хочет пожертвовать нуждающимся детям.

«Короче говоря, покупайте машину! Все деньги, вырученные от продажи, мы вместе пожертвуем или в детский дом, или поможем конкретному ребёнку, которому нужна срочная операция или реабилитация», — отметил Ковальчук.

Бонусом к автомобилю хоккеист вручит покупателю смартфон с символикой ОИ-2018, который ему подарили в Пхёнчхане, и майку, в которой Ковальчук играл на Олимпиаде. Он подчеркнул, что эта вещь для него очень дорога, ведь победа сборной России по хоккею на ОИ-2018 — историческое событие.

Что же касается стоимости авто, то спортсмен решил поднять рыночную цену машины на 2,1 млн рублей и продать её за 7,1 млн рублей. Такую цену Ковальчук объяснил эксклюзивностью автомобиля. Как только он найдет своего покупателя, хоккеист вновь встретится с блогером, чтобы заснять, как он жертвует вырученную сумму.

Ковальчук продаёт BMW X5, подаренный ему за победу на ОИ-2018

«Почту России» обвинили в краже посылок

Один из пользователей портала Pikabu обнаружил в московском районе Чертаново возле здания «Почты России» сотни вскрытых бандеролей из Сингапура и Китая. Большую часть из них, судя по квитанциям, составляли мобильные телефоны.

«Сегодня гулял с дитём и за ЦТП вижу картину с кучей мусора, посмотрел поближе — ба, упаковки от посылок, за сотню точно. Вначале подумал: «Кто ж так много заказывает?» А по факту это посылки в разные регионы, в основном, мобильники», — рассказал пользователь downpr.

Он отметил, что все посылки были вскрыты, а их содержимое отсутствовало. Пользователь добавил, что проверил трек-номера некоторых посылок, и все они значились якобы в пути. В доказательство своих слов он опубликовал фотографии найденных посылок и не стал скрывать их трек-номера, чтобы все желающие смогли проверить, действительно ли бандероль еще не доехала до своего получателя.

Благодаря этой записи пользователь портала Евгений обнаружил среди вскрытых посылок и свою. Она рассказал, что проверил трек-номер одной из посылок, запечатленных на снимке, и обнаружил, что в ней находился его заказ.

«Один из пикабушников позвонил и говорит, мол твоя посылка украдена, скинул ссылку на пост. Пробил трек, и правда, на последнем фото моя посылка. Внутри был смартфон за $88,86», — признался Евгений.

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В сети устроили флешмоб, посвященный большому носу

В сети набирает популярность флешмоб #SideProfileSelfie, направленный на популяризацию больших носов в индустрии моды и красоты. Участники акции выкладывают в Twitter свои фотографии, сделанные в профиль, чтобы избавиться от модных стереотипов.

Скриншот страницы Twitter Radhika Sanghani В сети набирает популярность флешмоб #SideProfileSelfie, участники которого стремятся полюбить свой большой нос

Акцию запустила журналистка Радхика Сангхани. Она опубликовала в Twitter фотографию своего носа и призвала других пользователей последовать её примеру. Журналистка призналась, что долго время комплексовала по поводу большого носа, но однажды решила по-новому взглянуть на себя.

«Ломаем табу на большие носы с моей новой кампанией #SideProfileSelfie! Хватит ненавидеть свой нос за то, что он не маленький, давайте научимся любить его», — написала Сангхани.

Пользователи Twitter положительно отнеслись к предложению журналистки и активно поддерживают флешмоб. Они публикуют свои фотографии в профиль и признаются, что уже давно пытаются побороть свои комплексы относительно большого носа. Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что любят свой нос и считают его полноценной частью себя.

«Мой большой нос — такая же часть меня, как и большие уши. Да здравствуют большие!» — пишет Solo.

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Случайное сообщение помогло больному ребёнку собрать деньги на лечение

Пользователи Twitter помогли больному мальчику собрать деньги на лечение рака после того, как его отец неожиданно прославился, ответив на случайное сообщение. Жительница США примеряла в магазине платье и решила отправить фотографию наряда своим родным, однако ошиблась номером. Новым адресатом оказался многодетный отец, который не растерялся и ответил девушке:

«Мне кажется, это сообщение предназначалось кому-то другому. Моя жена не дома, поэтому я не могу узнать ее мнение. Но мы с детьми думаем, что вы выглядите потрясающе в этом платье! Вам обязательно нужно пойти в нем!»

При этом он прикрепил к сообщению фотографию своих детей, которые в знак одобрения держат большие пальцы вверх. Подруга девушки опубликовала скриншоты этой переписки в Twitter, и вскоре запись стала вирусной, набрав сотни тысяч лайков и репостов.

Один из пользователей сети узнал на фотографии семью 4-летнего Кайзера, больного лейкемией. Он рассказал, что мальчика нет на фотографии, так как он проходит курс лечения в клинике.

«Надеюсь, Twitter сотворит магию. Ниже размещаю ссылку для сбора средств на лечение Кайзлера от лейкемии. Его нет на фотографии, но давайте сделаем так, чтобы он тоже показал большой палец вверх», — написал I.l.l.u.m.i.N.a.u.g.h.t.y.

Всего за несколько дней неравнодушные пользователи пожертвовали на лечение ребенка более $40 тыс., хотя в целях благотворительной кампании была указаны цифра в $10 тыс. Как позже рассказал отец мальчика, полученная за несколько дней сумма существенно превысила то количество средств, которое Кайзлер получил за предыдущие два года.

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YouTube встроит статьи из Wikipedia под консприлогическими видео

YouTube начнет встраивать статьи из Wikipedia в ролики о популярных конспирологических теориях. Таким образом видеохостинг намерен продвигать принятую точку зрения на спорные события и бороться с дезинформацией.

В качестве примера глава сервиса Сьюзен Войжитски привела высадку американских астронавтов на Луну. Вокруг исторической программы NASA возникла теория «лунного заговора», согласно которой власти США подделали операцию с помощью документов, фотографий и съёмок. Космонавты, учёные и представители правительств по всему миру неоднократно опровергали эту идею.

Войжитски также рассказала, по какому принципу будут добавлять статьи из Wikipedia. Сотрудники видеохостнига воспользуются списком известных конспирологических теорий, который собран в энциклопедии. В материале рассказывается об отрицании Холокоста, «белом геноциде», плоской Земле, рептилоидах, «контролируемых» атаках 11 сентября 2001 года и других событиях. Ожидается, что нововведение заработает в ближайшие две недели.