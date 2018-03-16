Москва, 16 марта, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») объяснила свой запрос в ЦИК, где просит снять кандидатуру Ксении Собчак с выборов президента РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крым

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак за посягательство на территориальную целостность России и неуважение к жителям региона.

«Запрос был вызван тем, что нарушение закона с чьей-либо стороны недопустимо. Тем более когда из уст кандидата в президенты страны сыплются бесконечные упрёки в адрес крымчан и севастопольцев о нашей «неполноценности по отношению к миру», а также нездоровые притязания на территориальную целостность России относительно Крыма и Севастополя», — написала Поклонская в соцсети.

По мнению парламентария, подобные действия не могут остаться без реагирования.

«Четыре года назад, рискуя жизнью и теряя друзей, мы знаем цену своей Родине, в отличие от тех, кто может её оценить стоимостью «свежих устриц» и лояльностью заокеанских партнёров», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России отмечается годовщина воссоединения Крыма с РФ.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта, к участию допущены восемь кандидатов. Накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никого из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, все они «дойдут до финишной прямой».

Кроме того, ранее Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей приехать на территорию Крыма.

Скандальная телеведущая Собчак неоднократно называла воссоединение Крыма с Россией незаконным, а референдум, который прошёл на полуострове в 2014 году, — «фальшивым». Эксперты расценили такие заявления Собчак «как позицию той части элиты, что паразитирует на своей стране и готова в любой момент её предать и продать».