Воронеж, 16 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. К вековому юбилею Воронежского государственного университета Центральный Банк РФ выпустил в обращение памятную монету. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центробанка, монета номиналом три рубля изготовлена из серебра 925-й пробы.

Cbr.ru Памятная монета

На её оборотной стороне изображено здание ВГУ, размещенное на фоне раскрытой книги, слева — выполненные в технике лазерного матирования эмблемы факультетов университета.

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Тираж монеты составил 2 тыс. экземпляров, качество чеканки — «пруф» (высшее качество).

Напомним, Воронежский государственный университет является одним из крупнейших вузов России и одним из ведущих центров отечественной науки и культуры. Всего в вузе 18 факультетов, обучение на которых проходят свыше 20 тысяч студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году университет отметит свой 100-летний юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате, будет объединено с Днём города Воронежа в сентябре и пройдет на Адмиралтейской площади. Кроме того, юбилею вуза будет посвящен ряд мероприятий.