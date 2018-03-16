Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 марта, 2018, 13:28 — ИА Регнум. 15 марта был задержан предприниматель, с которым заключен контракт на отлов бездомных животных в Истринском районе. Им оказался скандально известный в Ярославской области Юсуфджон Шарипов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Бездомная собака

Поводом стало ЧП в Истринском районе Московской области, где в ночь с 11 на 12 марта 2018 года произошла трагедия — бездомные собаки насмерть загрызли человека. Возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей смерть человека.

ИА REGNUM уже сообщало о том, что ИП Шарипов и владелица частного приюта «Юста» в Переславском районе Татьяна Махонина занимаются бизнесом в Ярославской области. ИП Шарипов отлавливает собак и доставляет их в приют «Юста», расположенный рядом с деревней Перелески. По контрактам собаки должны пройти ветеринарный осмотр, 10-дневный карантин. На это выделяются деньги из бюджета. Что происходит с собаками дальше, неизвестно. Владелица приюта Татьяна Махонина утверждает, что собаки содержатся у нее пожизненно. В это трудно поверить, так как контракты у ИП Шарипова заключаются на сотни собак и за чей счет они все могут содержаться в приюте — непонятно. Осенью владельцы домашних животных сообщали о том, что ловцы просто убивали собак прямо на месте, из чего возникают подозрения, что часть отлавливаемых по контрактам собак до места передержки живыми просто не доезжают.

ИП Шарипов был зарегистрирован летом 2016 года. И за это время предприниматель успел заключить государственных контрактов почти на 13 миллионов рублей. В том числе на 2 миллиона рублей — на отлов бездомных животных в Истринском районе Московской области. Зоозащитники не раз обвиняли ИП Шарипова в незаконной деятельности, в использовании препаратов без ветеринарных сопроводительных документов. Например, Переславская межрайонная прокуратура, куда обратились зоозащитники, осенью 2017 года выявила такие нарушения: отсутствие надлежащим образом оформленных удостоверений у ловцов, отсутствие подтверждения проведенного инструктажа, на применяемые лекарственные препараты не было документов, подтверждающих их приобретение и качество, на используемом при отлове автомобиле отсутствовали надпись с наименованием организации и телефоном. По фактам этих нарушений в Департамент ветеринарии было направлено информационное письмо в целях принятия мер в отношении ИП Шарипова. Были ли приняты меры, неизвестно, но ИП Шарипов начал выигрывать конкурсы на отловы бездомных животных в Ярославской области на 2018 год.

15 марта 2018 года было возбуждено уголовное дело в по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч.2 ст.238 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области. Также говорится о том, что индивидуальный предприниматель задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Свою вину он не признает, утверждая, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало. В свою очередь, согласно информации, полученной следователем в администрации, им поступило 34 обращения от жителей поселка Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак, на основании которых были направлены заявки на отлов собак индивидуальному предпринимателю.

В настоящее время следователем проводится комплекс неотложных следственных действий по двум уголовным делам, в том числе проверяется информация о направлении из администрации Истринского района соответствующих заявок. Расследование продолжается.

Между тем неизвестна дальнейшая судьба собак, которых свозили в частный приют «Юста» под Переславлем из самых разных областей. Сегодня в группе приюта появился пост, по всей видимости, опубликованный хозяйкой приюта. В нем выражается глубокое возмущение по поводу задержания «нашего самого доброго, самого высокопрофессионального, самого лучшего гуманного ловца Юсуфа» и требование ко всем зоозащитникам разобрать 400 собак, которые сейчас якобы находятся в приюте, так как им «нечего кушать».

Таким образом, в Ярославской области назревает бомба «замедленного действия» — региональные власти, и в частности, департамент ветеринарии, который еще прошлой осенью всячески защищал приют «Юста» и его владельцев, имеют перспективу получить 400 голодных безсхозных собак. Надеемся, что все это не закончится появлением очередного собачьего концлагеря в Ярославской области.