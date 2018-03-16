Тверь, 16 марта, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Тверской вагоностроительный завод и Центральная пригородная пассажирская компания заключили контракт о поставке электропоездов «Иволга». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 16 марта документ подписали генеральный директор ОАО «ТВЗ» Андрей Соловей и генеральный директор ОАО «ЦППК» Максим Дьяконов, на церемонии также присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Согласно контракту, до конца года тверские вагоностроители должны поставить заказчику 23 пятивагонных состава электропоездов.

Фото пресс-службы правительства Тверской области Церемония подписания контракта на поставку Тверским вагонзаводом 23 электропоездов

Глава региона, выступая на церемонии подписания документа, отметил, что контракт стал прямым следствием визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Тверскую область в январе этого года.

«Мы знаем, что президент уделяет особое внимание развитию отечественной промышленности и машиностроения. В рамках визита Владимир Путин обещал оказывать поддержку и содействовать развитию Тверского вагоностроительного завода. Сегодня мы видим первые результаты, наш завод и Центральная пригородная пассажирская компания подписали контракт на поставку до конца текущего года 23 поездов «Иволга», — сказал Игорь Руденя.

Отметим, что 10 января, президент РФ, осматривая продукцию ТВЗ, сказал: «Это мировой уровень, безусловно. И даже лучше, чем мировые образцы. У вас появился ещё один конкурентоспособный продукт — электропоезд «Иволга».

Поезда «Иволга» предназначены для городских и пригородных перевозок и способны развивать скорость до 160 км/ч, оборудованы климатическими системами, Wi-Fi, информационными табло, цифровой системой управления, системами климат-контроля, видеонаблюдения и активной безопасности машинистов и пассажиров. Вагоны адаптированы для маломобильных граждан. Один состав из пяти вагонов может перевозить 1000 пассажиров одновременно.

Общая сумма контракта, подписанного сегодня, составляет более 11,7 млрд рублей, что позволит поддержать полную загрузку мощностей одного из крупнейших машиностроительных предприятий региона.

Как отмечалось на церемонии, составы производства ТВЗ будут работать на маршруте проекта «Московский центральные диаметры» Лобня — Одинцово, который связывает головные участки Белорусского и Савёловского направлений Московской железной дороги.

«Мы используем «Иволги» в Москве уже почти год. Подвижной состав зарекомендовал себя хорошо как технической надежностью, так и по потребительским качествам. Мы крайне удовлетворены тем, что Тверской вагонзавод стал победителем конкурса, и эти поезда до конца текущего года поступят в наше распоряжение и позволят повысить качество обслуживания наших пассажиров», — отметил Максим Дьяконов.

Добавим, что электропоезд-экспресс «Иволга» с апреля прошлого года уже обслуживает пассажиров киевского направления Московской железной дороги, которым ежемесячно пользуются более трех миллионов человек.