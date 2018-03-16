Москва, 16 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут быть не в состоянии выплачивать пенсии гражданам после 2020 года, поэтому сегодня они всячески стараются наполнить свои бюджеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Потери граждан РФ от перехода в негосударственный пенсионный фонд в 2017 году могли составить порядка 55 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на предварительные данные Пенсионного фонда РФ (ПФР). При этом «молчуны», которые хранили свои средства в ПФР, но решили уйти в НПФ, потеряли в общей сложности порядка 34 млрд рублей.

По словам Нилова, такая проблема действительно актуальна сегодня, потому что пенсионная система в РФ сегодня несовершенная, запутанная и гражданам очень трудно в ней разобраться.

«Пользуясь юридической неосведомленностью и доверчивостью граждан, их всё время побуждают переводить свои деньги из одного НПФ в другой или побуждают «молчунов» переводить свои накопления в НПФ для якобы формирования большего инвестиционного дохода в перспективе», — отмечает Нилов.

Он напоминает, что сегодня формирование накопительной пенсии заморожено, но при этом много лет она формировалась автоматически, когда работодатель отправлял начисления в Пенсионный фонд и 6% из них шли на накопительную пенсию. Сегодня правила другие, и далеко не все с ними знакомы.

«По закону, для того чтобы без потери инвестиционного дохода перейти из одного НПФ в другой, необходимо за пять лет об этом проинформировать. Конечно, об этом граждане не знают. Часто они, например, при оформлении кредита в банке, могут, даже не зная об этом, подписать соглашение о том, что деньги уходят в аффилированный с этим банком НПФ», — объясняет Нилов.

По его словам, в 2016 году в ПФР поступило порядка 12 млн заявлений о переходе, но только 6 млн из них было удовлетворено, потому что остальная часть документов была некачественно или неправильно заполнена. Нилов уверен, что это говорит о том, что граждан фактически заставляли переходить в НПФ в интересах коммерческих структур, чтобы наполнять бюджеты НПФ.

«Я понимаю, зачем все это делается: после 2020 года всем НПФ придется нести серьезную ответственность и начать выплачивать накопительную пенсию тем, кто ее формировал. А это серьезная для них нагрузки. Чтобы избежать ситуации, когда эти НПФ начнут лопаться и не смогут выполнять свои обязательства, за которые придется отвечать Центробанку и правительству в целом, сегодня бюджеты эти НПФ пытаются всячески наполнить», — подчеркнул Нилов.

Так, недавно большинство депутатов Госдумы (в основном, от фракции «Единая Россия») проголосовали за принятие закона, который изменяет систему вознаграждения негосударственных пенсионных фондов. Раньше личный доход НПФ зависел от того, какой будет его прибыль — она делилась между НПФ и будущими пенсионерами. Теперь же вне зависимости от того, как работал НПФ, 0,75% от управляемой денежной массы будут перенаправлены фонду в качестве бонусов за работу.

«Таким образом, НПФ зарабатывают, а те деньги, которые теряют граждане от перехода, откладываются в виде некой подушки безопасности, позволяющей застраховаться от невозможности выполнять свои обязательства», — уверен Нилов.