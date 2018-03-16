Москва, 16 марта, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Для большинства жителей России (61%) сон — это необходимость, для 34% людей сон — это удовольствие. При этом 66% не хотят менять свой режим сна. Таковы данные опроса, проведенного Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Карл Павлович Брюллов. Сон бабушки и внучки. 1829

76% участников опроса считают нормальную продолжительность сна необходимым условием для активной, полноценной жизни. 19% думают, что вести активную жизнь можно и не высыпаясь.

В обществе преобладает мнение, что для здорового сна нужны особые условия (55%), при этом 40% считают, что здоровый сон возможен в любых условиях.

За час до сна 70% граждан обычно смотрят телевизор, 32% принимают душ или ванну, проветривают комнату, в которой будут спать (20%), сидят перед компьютером или с гаджетами (19%), ужинают и гуляют (по 10%).

Молятся на ночь, играю с членами семьи в настольные игры и медитируют лишь 4%, 3% и 1% опрошенных соответственно.

В рабочие дни высыпаются 60% респондентов, не высыпаются 37%. Полноценно обычно удается выспаться в выходные дни (78%).

Днём прикладываются поспать 39% российских граждан. Регулярно днем спят лишь 2%, потому что работают ночью.

Если люди не высыпаются, у них появляется «слабость, вялость, утомляемость, низкая работоспособность», «плохое самочувствие и настроение».

Больше всего людям мешает спать эмоциональные переживания, стресс (30%), духота, нехватка свежего воздуха (24%), плохое самочувствие (24%), шум (22%) и свет (13%). 18% граждан спят безмятежно, им ничего не мешает.

По мнению большинства (52%)га крепкий, спокойный, глубокий сон очень хорошо влияет свежий воздух, тишина в комнате и за окном (46%) и удобное спальное место (35%).

Всероссийский опрос проведен с 19 по 26 декабря 2017 года. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Объем выборки — 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.