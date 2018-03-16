Пермь, 16 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» покажет спектакль по роману Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

Фотограф Вадим Балакин Сергей Федотов

Премьерный показ состоится 17 и 18 марта, в дальнейшем постановка «Головлевы» войдет в репертуар театра. В апреле зритель сможет ее посмотреть также дважды 26 и 27 числа.

Пермский театр «У Моста» известен своим трепетным отношением к классике, которая, по словам художественного руководителя Сергея Федотова, никогда здесь не модернизируется и рассказывается языком великого русского психологического театра.

Пермский зритель уже знаком с постановкой романа Щедрина благодаря Пермскому театру юного зрителя, на сцене которого «Господа Головлевы» идут уже четыре года, продолжая пользоваться большой популярностью. Теперь у жителей города появится возможность сравнить интерпретации Федотова и художественного руководителя ТЮЗа Михаила Скоморохова.

Напомним, Пермский театр «У Моста», отмечающий в 2018 году свое 30-летие, известен не только в России, но и за рубежом. В активе культурного учреждения престижная премия «Золотая маска», а также многочисленные награды зарубежного театрального сообщества, в частности Национальная премия Чехии.

Кроме того, пермяки являются первооткрывателями для России одного из крупнейших драматургов современности Мартина Макдонаха: в 2004 году здесь состоялась первая в стране премьера его спектакля «Сиротливый Запад». В настоящее время в репертуаре театра все восемь пьес выдающегося ирландца.