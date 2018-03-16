Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Трое семиклассников, помещенных накануне в реанимацию Детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова после отравления неизвестными таблетками, сегодня, 16 марта, переведены из реанимации в лечебное отделение.

Https://t.me/genprocrf Таблетки, которыми отравились дети в школе (фото Генпрокуратуры РФ)

Об этом сообщили в администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, на территории которой находится школа №97, в которой произошло ЧП. Напомним, всего с симптомами отравления в больницу 15 марта были доставлены 17 школьников.

«На сегодняшний момент 6 детей уже находятся дома, под наблюдением врачей осталось 11 человек», — отметили в районной администрации.

Там подчеркивают, что во всех школах Выборгского района сейчас проводятся профилактические беседы с детьми и персоналом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в общеобразовательной школе №97 на Дрезденской улице одна из учениц принесла с собой таблетки, предположительно, феназипама, и угостила ими одноклассников. Вскоре дети почувствовали себя плохо, школьный врач вызвал бригады скорой помощи. На месте работало не менее шести бригад, медики сразу начали активную терапию.

Трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также забрала «скорая». При этом учебный процесс в школе не прекращался, а пятеро детей без симптомов из пострадавшего класса оставались в школе до окончания занятий.

Напомним, органы СКР по Санкт-Петербургу ведут доследственную проверку по факту случившегося. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга такжке организовала проверку по факту отравления.

«Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям ответственных должностных образовательного учреждения, по результатам чего будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.