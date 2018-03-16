Псков, 16 марта, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Дефицит льготных лекарственных средств в Псковской области заинтересовал депутатов Псковского областного собрания. Как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, депутат Андрей Корнев направил срочный депутатский запрос в государственный комитет по здравоохранению и фармации Псковской области с просьбой разъяснить, с чем связан дефицит.

armenpress.am Инсулин

В депутатском запросе речь идёт о препарате инсулина «НовоРапид», с жалобой на отсутствие которого в льготной аптеке Великих Лук обратилась жительница города Марина Ляшкевич. Женщина пояснила, что лекарство ей жизненно необходимо, но приобрести его за свой счёт нет возможности.

Между тем сайт врио губернатора Псковской области ведерников.рф переполнен жалобами жителей региона на отсутствие льготных лекарственных препаратов не только в Великих Луках, но и в других городах и районах региона.

Жители региона сообщают, что диабетикам не дождаться льготных лекарств по два-три месяца. Сегодня, 16 марта, на сайт врио губернатора обратилась жительница Великих Лук, мать двоих детей, которая сообщила об отсутствии лекарств для её ребёнка-инвалида.

«Когда первый раз приехала в аптеку, то мне сказали: «Инсулина нет, и не знают, когда будет — звоните в Псков». Я была в шоке, у меня и так беда, вся жизнь перевернулась, а здесь ещё и инсулин не дают. Пришлось звонить в г. Псков в комитет по здравоохранению и умолять, выпрашивать со слезами, чтобы мне прислали инсулин. В результате 1 раз прислали. Я думала, что это временный перебой с лекарствами. Но это продолжается постоянно. Каждый месяц надо звонить в Псков и умолять, чтобы ребенку дали инсулин. На сегодняшний день «НовоРапид» нам выдали только 10 января 2018 года, а сегодня 16 марта, звонки уже не действуют, говорят, что ничем не можем помочь, звоните на горячую линию, где включается автоответчик. Я не знаю, что делать, как жить дальше, ведь нельзя пропустить ни один укол, инсулин ей необходим как воздух! Как можно так относиться к больным детям, у которых и так жизнь кувырком, надо снова учиться жить и не только ребёнку, но и их родителям…» — говорится в обращении.

Другие жители пишут, что рецепты на инсулин были выписаны ещё в декабре-январе, но в аптеках не знают, когда поступят лекарства. Жалуются жители и на отсутствие других льготных лекарств — например, от бронхиальной астмы. Все подобные обращения адресованы председателю областного комитета здравоохранения и фармации Игорю Потапову, и, судя по тем ответам, которые уже опубликованы на сайте, проблема решается только после жалоб и точечно. В частности, на жалобу об отсутствии льготного лекарства от 13 марта автору обращения порекомендовали зайти за препаратом в аптеку во второй половине дня 15 марта.

Ранее житель Пскова Валентин Иванов в обращении на официальном сайте врио губернатора к руководству региона и местного здравоохранения написал, что в Псковской области стало «очень плохой традицией» получать льготные лекарства «путём тернистого хождения по аптекам, звонкам на горячую линию, написанию обращений на сайт губернатора области».

«С января до декабря ежегодно постоянная проблема: как получить лекарство по рецепту. Я понимаю, что есть трудности финансирования. Но не могут эти трудности быть ежемесячно! Неужели это нормально — с каждым рецептом обращаться на сайт губернатора?» — заявил он.

Отметим, что в начале марта 2018 года врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона в редакции газеты «Псковская правда», признал наличие проблемы с обеспечением льготными лекарствами разных категорий граждан.

«Будем разбираться, почему. Есть проблемы с финансированием и не всегда своевременно разыгрываются конкурсы, не всегда компании, которые занимаются поставкой лекарственных препаратов, в этих конкурсах участвуют. Есть несколько вариантов решения этой проблемы, мы над ними работаем, в частности, изучаем опыт московской площадки, где проводятся соответствующие торги», — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области.

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Прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече с главными редакторами псковских СМИ в феврале 2018 года заявил, что проблема льготных лекарств упирается в недостаточное финансирование, и отметил, что если льготник покупает лекарство за свой счёт, ему потом компенсируют затраты. Однако у большинства псковских льготников на дорогостоящие курсы лечения пенсии по инвалидности не хватает.

По словам председателя государственного комитета здравоохранения и фармации Псковской области Игоря Потапова, в 2017 году в регионе не хватило закупленных препаратов для лечения сахарного диабета «Галвус» и «Янувия» из-за недостатка финансирования. Чиновник пояснил: потребность в финансировании на 2018 год по региональной льготе составляет 1 млрд 110,2 млн рублей, дефицит финансирования — 462,7 млн рублей.

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