Москва, 16 марта, 2018, 11:43 — ИА Регнум. О произошедшем в британском Солсбери следует спросить у самого подвергшегося нападению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил 16 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ходе пресс-конференции после министерской встречи стран — гарантов режима перемирия в Сирии российский министр сравнил дело Скрипаля с делом погибшего в ноябре 2006 года в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. По словам Лаврова, при всей «срежиссированности» истории с Литвиненко тогда состоялся суд, а в случае с отравлением Сергея Скрипаля обвинять Россию начали даже без суда.

«Пусть это остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не оправданную игру на русофобском поле», — сказал глава российского МИД.

Кроме того, он предложил справиться о произошедшем у непосредственного пострадавшего — у экс-разведчика ГРУ.

«Почему же не спросить у потерпевшего о том, что произошло, — когда он, надеюсь, поправится? Наверное, он может пролить свет на многое, что произошло в тот день», — отметил Лавров.

Он также добавил, что в настоящее время нет даже каких-либо намеков на то, когда начнется судебный процесс.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник ГРУ и шпион британской разведки Скрипаль вместе с прибывшей из Москвы дочерью Юлией были обнаружены 4 марта в британском городе Солсбери под воздействием некоего химического вещества. Об этом писали СМИ Великобритании.

В настоящее время, по данным полиции страны, оба пострадавших якобы находятся в больнице в «критическом состоянии». К отцу с дочерью (гражданкой России) не подпускают сотрудников посольства РФ, официальный Лондон не отвечает на запросы российской стороны по данному делу.

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Добавим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в инциденте, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других ограничительных мерах в отношении России. Москва категорически отвергает свою причастность к инциденту и заявила, что в ответ на действия Лондона последуют ответные шаги.

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