Чебоксары, 16 марта, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков требует демонтировать в залах судебных заседаний металлические клетки для подсудимых. По его мнению, это неоправданно «с точки зрения права и гуманности архитектурных элементов залов судебных заседаний». Об этом говорится в докладе бизнес-омбудсмена, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Клетка

Аргументируя свою позицию, Александр Рыбаков ссылается на заявление федерального бизнес-омбудсмена «о необходимости прекращения практики использования в залах судебных заседаний металлических клеток»: люди, вина которых еще не доказана, «содержатся в унизительном состоянии».

Рыбаков направил руководству управления судебного департамента в Чувашии и Верховного суда Чувашии обращения «о возможности организации комплекса мероприятий по демонтажу специализированных помещений для размещения подсудимых — металлических клеток (кабин) как неоправданных с точки зрения права и гуманности архитектурных элементов залов судебных заседаний».

«Законодательного акта, регулирующего использование металлических клеток в залах судебных заседаний при рассмотрении уголовных дел, в России по настоящее время не существует», — говорит чувашский уполномоченный, подчёркивая, что «нахождение в клетке представляет собой унижающее человеческое достоинство обращение».

По его мнению, «выставление подсудимых в конструкции в виде клетки перед судом способно формировать у судей негативное отношение к обвиняемым» и «создавать субъективное мнение об их опасности».

«Экспертами утверждается, что тем самым по сути подрывается презумпция невиновности. Пресловутые клетки, являясь элементом психического устрашения человека, представляют собой серьезную проблему с точки зрения права человека на судебную защиту. У подсудимых в клетке зачастую нет реальной возможности эффективно участвовать в судебном заседании, например, изучать материалы дела, делать пометки, общаться с защитой и т. д. Наличие в зале судебного заседания конвоиров, судебных приставов, наручников, тревожных кнопок и тотального видеонаблюдения — меры относительно гуманные и вполне достаточные для обеспечения безопасности судебного процесса», — уверен Александр Рыбаков.

В управлении судебного департамента, в свою очередь, ссылаются на то, что в настоящее время законодателем ещё не приняты меры к изменению установленного порядка размещения подозреваемых и обвиняемых в зале судебных заседаний.

«Вместе с тем в пределах выделяемого финансирования управление планирует осуществлять постепенную замену существующих защитных кабин из металлической решетки на светопрозрачные из прочного стекла», — говорится в документе.

По данным ведомства, в двух залах судебных заседаний (в Калининском и Ленинском районных судах Чебоксар) уже установлены подобные защитные кабины.

Отметим, в 2017 году на территории Чувашии, по информации уполномоченного по защите прав предпринимателей, по «экономическим составам» Уголовного кодекса зарегистрировано 433 преступления. В том числе 209 случаев мошенничества, 108 — присвоения и растраты.