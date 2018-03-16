Токио, 16 марта, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В японском сегменте Twitter набирает популярность новый флешмоб, участники которого фотографируют своих котов, вытянув их во весь рост. Самим котам такая акция, похоже, не всегда приходится по душе.

Скриншот страницы Twitter iter::repeat В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

Иногда животные сами вытягиваются в полный рост, поэтому их хозяевам остается только запечатлеть любимца в необычной позе. Однако зачастую котам «помогают» вытянуться должным образом, заманивая их едой, дергая за лапы или просто взяв на руки.

Скриншот страницы Twitter 地下組織構成員 В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

Скриншот страницы Twitter ひ な の В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

Оказавшись в вытянутом состоянии, некоторые животные всем своим видом показывают недовольство. Впрочем, большинству котов, судя по фотографиям, всё равно, в какой позе они находятся.

Скриншот страницы Twitter ぉぃかゎ@3/11翔子♡仙台 В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

Скриншот страницы Twitter さおり 愛猫 銀ちゃん В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

Часть пользователей решили пойти оригинальным путём и не просто сфотографировали своих котов во весь рост, а подловили их в необычном месте. В сети нередко встречаются снимки, на которых животные растянулись в коробке или лежанке. Некоторые хозяева и вовсе решили измерить своих котов в длину и фотографируют их на фоне сантиметровой ленты.

Скриншот страницы Twitter sakanya В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

Скриншот страницы Twitter mirura В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

К флешмобу присоединяются жители не только Японии, но и других стран, в том числе России. Так, пользователь iter: repeat опубликовал фотографию своего кота, который самостоятельно вытянулся на кровати.

«Бафик решил присоединиться к хэштегу», — отмечает хозяин.

Скриншот страницы Twitter iter::repeat В сети набирает популярность флешмоб с растягиванием котов

В японском сегменте интернета не впервые устраивают необычный флешмоб. В феврале в Twitter запустили опасную акцию «Вес Золушки», участники которой стремятся добиться веса сказочного персонажа и готовы сбрасывать десятки килограммов ради заветной цифры. Проблема в том, что значение этого веса гораздо ниже здоровой нормы. Для большинства пользователей высчитывание своего «идеального» веса стало просто шуткой, однако некоторые серьезно восприняли акцию и готовы усиленно худеть, чтобы достичь желаемого результата.