Санкт-Петербург, 16 марта, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Санкт-Петербург 24 марта примет участие в очередной международной акции «Час Земли». В 20:30 мск будет выключена подсветка основных достопримечательностей Северной столицы: без светового оформления временно останутся более 40 зданий и сооружений, сообщили 16 марта в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост

«Час Земли» — международная ежегодная акция, в ходе которой жителей Земли призывают выключить свет на один час в знак сохранения природы. Акция должна привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающему миру. В 2017 году в акции «Час Земли» приняло участие более 2 млрд человек из более чем 175 стран и почти 7000 городов.

Участие Петербурга в этой международной акции должно привлечь внимание горожан к бережному отношению к природе и природным ресурсам. «Час Земли» в этом году пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно будет выступить в защиту заповедников, за раздельный сбор мусора и переработку отходов, за развитие «зеленой» энергетики.

В день проведения акции, с 19:30 до 21:30, на стрелке Васильевского острова состоится праздничный концерт. Перед гостями выступит Театр Молний «Теслаториум», зрители увидят шоу со спецэффектами, посвященное отношению человека к различным явлениям природы. Кроме того, состоится флешмоб «Сэлфи «Час Земли», его самые активные участники получат памятные подарки.

Будет запущена и просветительская программа. Участники мероприятий в «Час Земли» узнают, как люди в своей повседневной жизни меняют природу, и каковы последствия такого воздействия на природу для всего человечества.

Как отмечает ИА REGNUM, в 2017 году во время акции «Час Земли» было выключено освещение Троицкого собора, Смольного собора, Эрмитажа, Большеохтинского моста и других архитектурных ансамблей Петербурга. В результате отключения 33 тысяч светильников архитектурно-художественной подсветки удалось сэкономить 2,2 Мвт электроэнергии.