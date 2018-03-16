Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 марта, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Власти Переславля объявили опрос о возможности установки в центре города памятника преподобному Сергию Радонежскому. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Переславля.

Admpereslavl.ru Эскиз памятника на фоне церкви

В администрацию города обратились прихожане храма преподобного Сергия. Они хотят поставить монумент на свои средства около церкви на Советской улице 14, в.

«На портале «Управград» мы запустили опрос, в котором могут принять участие только зарегистрированные пользователи, чья личность подтверждена», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Переславля Елена Жильцова.

Власти попросили горожан поддержать проект, либо дать свои предложения как по самому памятнику, так и по предполагаемому месту установки.

«Мы должны дать ответ на обращение граждан в месячный срок, поэтому опрос будет проводиться месяц, а потом, опираясь на мнение переславцев, администрация города вынесет решение: устанавливать или нет памятник», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Управлении архитектуры и градостроительства мэрии Переславля.

Церковь Сергия Радонежского в Переславле — бывший тюремный храм. В советское время он был закрыт, в 2010 году возвращен церкви, но пока не восстановлен. С Переславлем-Залесским связано несколько эпизодов жизни Сергия Радонежского. В Спасо-Преображенском соборе Переславля Сергий был посвящен в сан священника, а затем игумена Троице-Сергиева монастыря.