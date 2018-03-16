Красноярск, 16 марта, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам визита в Красноярск, состоявшегося 7 февраля 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 марта, в правительстве Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства поручил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку «рассмотреть и доложить предложения по продолжению программы расселения аварийного жилья в Красноярске». Предполагается, что необходимые средства для реализации этой программы будут выделены из федерального бюджета.

На сегодняшний день в Красноярске подлежат сносу 129,16 тыс. кв. метров аварийного жилья, 35% которого имеет печное отопление либо отапливается неэффективными котельными. Уточняется, что печное отопление в центре Красноярска должно исчезнуть в течение трёх лет. Для улучшения экологической ситуации в столице края должны закрыться около 30 устаревших котельных.

Ещё одно поручение Козаку касается метро в Красноярске:

«Нужно когда-то заканчивать начатые строительством объекты. Город растёт. Доложить предложения».

Правительство РФ должно рассмотреть вопрос о выделении средств из федерального бюджета на возобновление строительства Красноярского метрополитена в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2019−2023 годы.

Включить в госпрограмму «Развитие транспортной системы России» и профинансировать проект удлинения магистральной рулежной дорожки взлетно-посадочной полосы красноярского аэропорта поручено министру транспорта РФ Максиму Соколову. Краевые власти уточняют, что это позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани в с 12 взлёт-посадок в час до 27−30. Также должно улучшиться качество обслуживания воздушных судов и пассажиров, грузовых перевозок. Это поручение главы государства связано с проектом создания на базе аэропорта Красноярска международного транспортно-логистического центра.

По словам врио губернатора Красноярского края Александра Усса, визит президента России Владимира Путина в Красноярск «можно с полным правом назвать историческим» для края.

«Благодаря поддержке президента получили путёвку в жизнь многие важнейшие проекты. Так, глава государства поддержал идею создания макрорегиона «Енисейская Сибирь», который объединит экономический потенциал края, Хакасии и Тувы. Приняты конкретные решения, касающиеся экологического оздоровления, строительства метро, судьбы малой авиации, газификации, благоустройства Красноярска и ряда других жизненно важных для жителей края проектов», — прокомментировал Александр Усс.

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Председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков, комментируя ИА REGNUM подписание поручений, указал на большое значение Сибири и Дальнего Востока для страны. Также он подчеркнул, что Красноярску для дальнейшего развития необходимо метро:

«Роль Сибири и Дальнего Востока в стране понимали всегда. В частности, у Красноярского края большой ресурсный потенциал. И я понимаю, почему тогда, в 80-е годы, было принято решение по строительству метрополитена в Красноярске. Это крупный город, являющийся центром огромного ресурсоёмкого региона. От города зависит привлекательность региона и его развитие. Поэтому метро нам необходимо. И хочется верить, что оно всё-таки появится».

По словам собеседника ИА REGNUM, февральский приезд президента в Красноярск «произошёл на пике недовольства горожан политикой прежнего губернатора (Виктор Толоконский, руководивший краем с 2014 года, ушёл в отставку в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ), накопившимися проблемами, в том числе экологическими».

«Обещание, касающееся строительства метро, серьёзное, однако я убеждён, что за короткий период его не выполнить. Потому что этот проект не могли реализовать, когда было всесоюзное финансирование. А сегодня есть другие серьёзные статьи расходов. Поэтому, по моему мнению, работа в этом направлении вестись будет, потому что сейчас Сибири и Дальнему Востоку уделяется внимание. Мы все прекрасно понимаем, что европейская часть России прирастает потенциалом Сибири и Дальнего Востока. И президент вполне реально и искренне хочет, чтобы в столице края появилось метро. Но даже при самых благоприятных условиях оно появится не в краткосрочной перспективе», — резюмировал Василий Никуленков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин посетил Красноярск 7 февраля 2018 года. Он провёл в столице края совещания по подготовке к Универсиаде-2019 и по экологической ситуации.

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В частности, рассказывая президенту об экологической ситуации в Красноярске, врио губернатора Усс подчеркнул, что в городе ведётся борьба с малыми котельными. В том числе осуществляется снос ветхого аварийного жилья. За последние пять лет на это в крае потратили порядка 9 млрд рублей (примерно 50% — из федерального бюджета).

Что касается метро, его строительство в Красноярске остановлено с 90‑х годов. В него успели вложить 12 миллиардов рублей. Усс отметил, что «на первую очередь» требуется порядка 60 миллиардов. Чтобы завершить ветку метро, потребуется не менее пяти лет.

Владимир Путин предложил вернуться к вопросу строительства метрополитена, а также отметил, что, необходимо подводить газ.

По мнению красноярских экологических активистов, появление метро и газификация региона смогут улучшить экологическую ситуацию в Красноярске, которую горожане иначе как катастрофической не называют.

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В настоящее время в Красноярском крае нет магистрального газопровода. Столица края не газифицирована. Однако 14 марта текущего года стало известно, что врио губернатора согласовал генеральную схему газоснабжения и газификации региона. Она подразумевает три сценария возможной реализации проекта газификации.

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Стоит также напомнить, что по итогам визита в Красноярск глава государства поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву до 15 июня 2018 года разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске.

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За 2016 год (данные за 2017 год ещё не появились — прим. ИА REGNUM ) в Красноярском крае в атмосферу было выброшено 2630,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. В Красноярске объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 196,9 тыс. тонн, в том числе 69,6 тыс. тонн — выбросы автотранспорта.