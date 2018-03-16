Иркутск, 16 марта, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Руководство фондом капремонта Иркутской области меняется регулярно, но это не помогает решать главную проблему: огромная сумма — 4 миллиарда рублей — лежит мёртвым грузом, тогда как отремонтировать в 2017 году удалось менее 300 домов. Эта ситуация стала предметом критики председателя Наблюдательного Совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина. Он назвал негативным явлением то, что эти деньги не расходуют по прямому назначению, — передаёт irk.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ветхое жильё

Оправдываться за происходящее пришлось министру жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артуру Сулейменову, поскольку предыдущего гендиректора фонда Дениса Быкова уволили за недостаточные темпы реализации программы капитального ремонта. Чиновник пояснил, что из запланированного к ремонту 341 дома работы провели только на 289 объектах, из 1,2 миллиарда рублей потрачено только 956 миллионов, и что первому заместителю министра жилищной политики, энергетики и транспорта, курирующему это направление, объявили выговор.

Известно, что в 2018 году фондом уже заключены договоры на ремонт лифтов в 157 домах, потребуется 1,1 миллиарда рублей. Также проходят аукционы на капремонт домов — их общая стоимость 1,7 миллиарда рублей. Предварительно планируется, что в этом году отремонтируют 698 многоквартирных домов.

«Нужно, чтобы это был действительно капитальный ремонт: капитальный, а не текущий», — подчеркнул Сергей Степашин.

Стоит отметить, что гендиректора фонда капремонта Иркутской области меняются с завидной регулярностью. Денис Быков руководил им с июня 2017 года, а уже в феврале 2018 года был уволен. До него эту должность занимали депутаты Законодательного собрания Иркутской области Тимур Сагдеев и Андрей Микуляк.

Еще в конце ноября 2017 года на сессии Заксобрания реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории региона и работа Фонда были признаны неудовлетворительными. Одной из причин отставания от сроков в реализации программы было названо недостаточное количество подрядных организаций по разработке проектно-сметной документации, а также готовых провести ремонтные работы.

Сейчас исполняющим обязанности генерального директора фонда назначен Кирилл Сороковиков. Отчета о работе организации за 2017 год на сайте фонда обнаружить не удалось.