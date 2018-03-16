Ярославль, 16 марта, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле на Советской площади 18 марта состоится концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент афиши концерта

На концерте выступят DJ Smash и Доминик Джокер, а также ярославская группа «Мамульки Бенд». Вход на концерт бесплатный. Как говорится в афише концерта, зрители могут получить фото со звездой. Для этого нужно проголосовать на выборах, получить специальный браслет и флаер и принять участие в викторине.

Мероприятие организует правительство Ярославской области.