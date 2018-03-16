Владимир, 16 марта, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области воспитанник одного из дошкольных учреждений остался один на улице в 15-градусный мороз. Информацию об этом появилась в СМИ. Инцидентом уже занялась региональная прокуратура.

stefan_kostov Ребенок

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного надзорного ведомства 16 марта, об оставлении ребёнка в опасности ряд интернет-изданий сообщил накануне, 15 марта. По данным СМИ, неприятный инцидент произошёл после прогулки. Воспитатели забыли одного из воспитанников на улице. В здание детсада ребёнок не мог попасть в течение 20 минут. Всё это время он тщетно стучал в двери ДОУ, пока мальчика не заметили жители соседнего дома и позвонили руководству садика. Только после этого воспитатель вышла за ребёнком.

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Уточняется, что на улице в это время было 15 градусов мороза, и мальчик мог застудиться во время плача.

Свидетелем произошедшего стал мужчина, который заснял происходящее на камеру и прислал видеозапась телеграм-каналу Mash. Прокуратура начала проверку. Выясняются все обстоятельства дела, а также устанавливается детское дошкольное учреждение, которое предположительно находится на территории Владимирской области и круг лиц, причастных к случившемуся.

При этом пользователи в соцсетях засомневались, что инцидент действительно имел место и произошёл во Владимирской области. Портал «Pro Город» отмечает, что никаких указаний, в каком именно детсаду это было и когда, автор ролика не указал. Более того, не понятно даже что это за город.

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«Как-то странно, что все 20 минут автор просто сидел и снимал. Неужели нельзя было помочь малышу?» — недоумевают интернет-пользователи.

Другие предполагают, что «сейчас окажется, что видео вообще было снято в выходной, когда садик не работал»: «А что? Всё может быть».

Как сообщало ИА REGNUM, похожий инцидент произошёл недавно под Красноярском. Здесь воспитательница тоже «забыла» ребёнка на морозе на несколько часов. Так шестилетнего мальчика работница детсада наказала за плохое поведение — за то, что ребёнок без спросу скатился с горки.