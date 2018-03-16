Пермь, 16 марта, 2018, 10:44 — ИА Регнум. В Кудымкаре Пермского края примерно жители уже третий день остаются без центрального водоснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. Из-за крупной аварии 15 марта в городе вводился режим ЧС, в ночь на 16 марта власти заявили о ликвидации протечек и заполнении системы водой. Спецрежим сняли, однако как оказалось преждевременно. Водовод вновь дал течь. Жители вынуждены снова пользоваться водой, которую подвозят на четырёх площадках Кудымкара. Кроме того, на время ликвидации аварии на улицах установили три водоразборные колонки.

Zauralonline.ru Без воды

14 марта центральное водоснабжение отключили в 13 домах, четырёх административных зданиях и одном соцобъекте (детском саду). Ремонтные работы планировали завершить утром 15 марта. Однако бригады не справились с поставленной задачей. В городе ввели режим ЧС. Под отключение попали уже 15 домов — 1625 жителей, среди которых 520 детей и 120 маломобильных граждан. Власти заявили о планируемом сроке ликвидации аварии — днём 15 марта, а горожан просили набраться терпения и запастись водой. Аварию устранили уже ночью и объявили о снятии режима чрезвычайной ситуации.

В ночь на 16 марта городская система водоснабжения была заполнена полностью, но при проверке давления в системе водоснабжения обнаружили утечку воды по ул. Лихачева на участке водопровода выше места устраненной аварии. На данный момент ведутся работы по устранению утечки воды. Аварию обещают устранить в ближайшее время.

Местные чиновники заявляли о том, что работы будут вестись круглосуточно. Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Региональной службе по тарифам Пермского края, в первый день на темпы ликвидационных работ повлияла поломка техники — экскаватора и навесного оборудования. В ночь на 15 марта работы не велись. Причиной стали оптико-волоконный и электрические кабели, теплотрасса, проходящие в месте возможной утечки воды. Чтобы избежать новых повреждений, работы приостановили и возобновили лишь утром 15 марта.

К этому времени подчинили экскаватор, также в Кудымкар прибыла доптехника — трал с колесным полноповоротным экскаватором с гидромолотом и двумя ковшами.

Стоит отметить, что это не первая крупная авария на территории Прикамья в сфере ЖКХ с начала года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Сараны Горнозаводского района в январе вводился режим ЧС из-за того, что остановка котельной привела к размораживанию системы отопления. Люди остались без центрального тепло и водоснабжения. Часть жителей спасло то, что в их домах имелось ещё и печное отопление. В ход пошли дрова. В РСТ Пермского края тогда заявили, что в чрезвычайной ситуации привела серия некорректных решений со стороны районных чиновников.