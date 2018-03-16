Грозный, 16 марта, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В Чечне в 2017 году 10 детей погибли из-за отказа их родителей от прививок. Многие жители республики верят информации об осложнениях от прививок, которая обычно распространяется в социальных сетях, но при этом не доверяют врачам, которые заявляют о единичных случаях осложнений от них. Об этом заявил журналистам республиканских СМИ в ходе пресс-конференции министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

Прививки

«Осложнения после прививок существуют, но они исчисляются одним-двумя случаями на миллион. Вероятность того, что, хотя бы один из 50 тысяч вакцинированных пациентов получит осложнение, практически нулевая. При этом из-за того, что многие отказались от прививок, мы за год потеряли около 10 детских жизней», — цитирует министра ИА «Чеченская Республика Сегодня».

Проблема отказа родителей от вакцинации детей в последнее время стала стоять очень остро. При этом, по словам главного инфекциониста минздрава ЧР Асият Муртазалиевой, детская смертность из-за этого растет.

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По словам чиновников, в Чечне бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок проводится иммунизация от 12 управляемых инфекций, в том числе гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка и других серьезных заболеваний. При этом отказавшиеся от прививок родители потеряли 10 детей в возрасте от одного месяца до пяти лет, которые умерли как раз от заболеваний, которые можно было бы предотвратить, сделав прививки от кори, паротита, коклюша, ОРВИ, пневмонии, туберкулёза и других. Еще двое детей, по словам Муртизалиевой, получили осложнения в виде тяжелых неврологических нарушений, перенеся столбняк.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров в 2017 году лично пришел в поликлинику со своим ребенком, чтобы сделать прививку. Своим примером он призвал жителей республики не поддаваться невежественным сообщениям в соцсетях, которые пугали осложнениями после иммунизации. Кадыров также призвал местных муфтиев и имамов, чтобы они высказались за необходимость прививок детям перед прихожанами мечетей и в СМИ.