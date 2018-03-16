Ярославль, 16 марта, 2018, 10:40 — ИА Регнум. В Ярославле 18 марта в день выборов приглашать людей на избирательные участки будут прямо на улицах. Об этом рассказал мэр города Владимир Слепцов на общегородском совещании, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас будут организованы машины, которые будут напоминать людям, что в этот день проходят выборы по всей стране, в том числе в городе Ярославле», — сказал Владимир Слепцов.

Также, по словам Слепцова, на каждом избирательном участке будет играть музыка.

«Мы организовали на каждом избирательном участке концерты, флешмобы, буфеты, все, что могло бы радовать горожан, которые придут на избирательные участки», — сказал Слепцов.

Мэр города обратился к всем ярославцам с просьбой прийти на выборы.